深圳日童遇害掀論戰！中國澄清「無仇日教育」　學者：做給國際看

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中國深圳日僑學校的一名日籍男童10日上學時，遭到一名44歲中國男子襲擊，腹部受到重創，送醫後搶救無效身亡。這起事件在中日掀起討論，中國民間可能隱藏的仇日情緒更引起日方高度關注，中國官方試圖進行危機處理，更強調沒有所謂「仇日教育」。不過有學者指出，仇日是建國原則，中國不會改變的。根據《自由亞洲電台》報導，日本男童在深圳遇襲身亡的事情發生後，仇日、仇恨教育的說法在中國網絡持續發酵。中國短影音平台「快手」先前表示，針對個別發佈煽動中日對立，蹭熱炒作的不實有害訊息的帳號作處理，已有90多個違規帳號被禁言、禁評和封號。有愛國學者之稱的中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮也在個人平台發生，以「日本小學生遇害是仇恨教育造成？胡說八道！」為題，形容遇襲事件是非常不幸的偶發事件，但不應該說是中國仇恨宣傳引發。金燦榮指出，遇襲事件沒有直接聯繫證明只是針對日本，直接歸因為中國仇恨宣傳是誇大其詞，「這些年，在日本很多中國人遇害，日本人也就把它當作刑事犯罪處理，也沒有日本人跑出來提起他們的仇恨教育，對不對？把這個刑事犯罪歸咎於整個中國社會，這個是別有用心啊！」報導指出，中國官方試圖以兩手抓的方式進行危機處理，一方面網路平台急刪涉仇日言論帳號，另一方面則讓金燦榮反駁中國有仇恨教育之說，但他的發文卻引來更多的仇日留言。此外，在抖音和微博輸入「仇日」或「仇恨教育」等關鍵字，也出現大量新發布的影片，繼續狠批日本在二戰時的侵華行為，也有人指責把中國說成有仇恨教育是受反中勢力影響。知名自媒體人公子沈表示，從日童遇害事件後中國官方的連串動作可見，中國政府想刻意淡化民間仇日情緒與官方的關係，不要外界聯想到是官方在背後借誇大軍國主義和炒作核廢水問題煽動的事實，也為現在難以收拾的政治責任甩鍋。公子沈指出，網絡平台對仇日言論和帳號刪帖封號，只是為中國政府做點表面功夫，象徵有行動回應仇日的問題。從支持仇日和仇恨教育的帖文視頻，沒有像批評政府的留言一樣，完全在網絡世界絕跡已能顯示，中國政府不是真心改正仇恨教育，日後會繼續利用仇恨針對它敵對的國家。日本靜岡大學教授楊海英更指出，中國現在連串的行動，表面看來是對日本示好，但他相信，中國政府只是假裝不仇日，作為應付國際對中國仇恨教育不滿的壓力。楊海英表示，「不要仇日這是裝個樣子給國際社會看的。中華人民共和國建立的基本原則就是反日，他不會放棄反日的教育、反日的這個意識形態和反日的思想。中國的教科書並沒有改變，中國的基本對日政策也沒有改變。假裝的做法在它的統治下的人民也看得出來，所謂的改善仇日也僅僅是一兩天的事情。」