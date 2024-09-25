台灣「鑽石級夜市」曝！遊客超少仍活30年　美食水準強、評價整理

·鑽石級的夜市你有沒有聽過？台灣夜市上百處，每個縣市都有不同的美食小吃以及特色，不管是台灣人還是外國人，安排旅遊行程時，一定會有夜市的存在！然而，就有網友提到「新北汐止觀光夜市」雖然名氣不大，但是美食眾多，也多次獲得高政府官方以及民眾投票喜愛，其實是一個低調的「鑽石級夜市」，引起熱烈討論。
網友在「Threads」分享「2024新北好市節」民眾投票人氣攤販中，結果意外發現在市場、夜市攤販當中，美食組20攤，「新北汐止觀光夜市」就有三個名額，一口氣打敗新北人最常逛的三和夜市、樂華夜市、湳雅夜市，被堪稱是「夜市界低調的黑馬。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「得過很多獎的，規劃其實還可以更好，美食是真的多」、「下雨天完全不用害怕會淋雨的夜市，旁邊就是黃昏市場超方便」、「去過覺得走道太窄了，但美食水準真的高」、「完全沒聽過這個夜市耶」、「汐止也有觀光夜市？應該只有在地人才知道吧，從沒聽雙北朋友說過要去逛汐止夜市。」
低調的「鑽石級夜市」！新北汐止觀光夜市遊客少仍活過30年
事實上，網友提到的「新北汐止觀光夜市」已經成立超過30年，內建大約80攤左右，雖然名聲以及聲量都遠不及新北各大夜市，遊客人數也不多，但只要在地人的都知道，如果要比美食，汐止觀光夜市完全不會輸給其他夜市，且交通上也不見得比其他夜市還不便，只要搭到汐止火車站走路7分鐘就可到達，且因位於台鐵橋下有遮雨棚，是少數下雨天都能逛的夜市。
除此之外，汐止觀光夜市曾經榮獲政府「經濟部優良市集二星級認證」、「社區友善組和百大名攤」、「新北市友善兒童市集」等多個獎項，今年的2024年新北好市節投票環節，人氣攤位20組名單中，汐止觀光夜市由「邱記龍鳳腿」、「燃燒漢堡」、「嘉佳波蘭甜甜圈」三攤位拿下名額，超過同為新北市的樂華夜市2攤、湳雅夜市2攤，被在地人封為是「低調鑽石級美食夜市。」
汐止觀光夜市真實評價！必吃美食一次收藏帶著逛
而仔細看汐止觀光夜市，斬獲3.8顆星，雖然分數中規中矩並不是特別高，但多數人的好評都來自「美食好吃」、「有遮雨棚的設計，下雨天也能逛」、「廁所非常乾淨整潔」、「停車以及大眾交通方便等等」；至於負評部分則是「走道規劃太窄，如果能拓寬會非常有吸引力」、「太多店家連週末都很常常沒營業，真的要改進。」
說到汐止觀光夜市的必吃美食，《NOWnews》記者也特別統整各大社群平台最多人推薦美食，包括「邱記龍鳳腿」、「燃燒漢堡」、「嘉佳波蘭甜甜圈」、「瑞芳臭豆腐」、「剉冰女王」、「功夫叻沙麵」、「阿榮肉圓」、「大拇指鹽酥雞」等等。下回如果逛膩新北的樂華夜市、三和夜市或是湳雅夜市的話，也不妨來體驗看看有「美食鑽石級夜市」封號、號稱美食不踩雷的汐止觀光夜市魅力哦！
🟡新北汐止觀光夜市
📍地址：新北市汐止區大同路二段312巷（台鐵橋下）
📍電話：02-8691-7519
📍營業時間：每週一至日17：00-23：00
📍交通方式：汐止火車站出站步行約7分鐘即可抵達
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「得過很多獎的，規劃其實還可以更好，美食是真的多」、「下雨天完全不用害怕會淋雨的夜市，旁邊就是黃昏市場超方便」、「去過覺得走道太窄了，但美食水準真的高」、「完全沒聽過這個夜市耶」、「汐止也有觀光夜市？應該只有在地人才知道吧，從沒聽雙北朋友說過要去逛汐止夜市。」
低調的「鑽石級夜市」！新北汐止觀光夜市遊客少仍活過30年
事實上，網友提到的「新北汐止觀光夜市」已經成立超過30年，內建大約80攤左右，雖然名聲以及聲量都遠不及新北各大夜市，遊客人數也不多，但只要在地人的都知道，如果要比美食，汐止觀光夜市完全不會輸給其他夜市，且交通上也不見得比其他夜市還不便，只要搭到汐止火車站走路7分鐘就可到達，且因位於台鐵橋下有遮雨棚，是少數下雨天都能逛的夜市。
除此之外，汐止觀光夜市曾經榮獲政府「經濟部優良市集二星級認證」、「社區友善組和百大名攤」、「新北市友善兒童市集」等多個獎項，今年的2024年新北好市節投票環節，人氣攤位20組名單中，汐止觀光夜市由「邱記龍鳳腿」、「燃燒漢堡」、「嘉佳波蘭甜甜圈」三攤位拿下名額，超過同為新北市的樂華夜市2攤、湳雅夜市2攤，被在地人封為是「低調鑽石級美食夜市。」
汐止觀光夜市真實評價！必吃美食一次收藏帶著逛
而仔細看汐止觀光夜市，斬獲3.8顆星，雖然分數中規中矩並不是特別高，但多數人的好評都來自「美食好吃」、「有遮雨棚的設計，下雨天也能逛」、「廁所非常乾淨整潔」、「停車以及大眾交通方便等等」；至於負評部分則是「走道規劃太窄，如果能拓寬會非常有吸引力」、「太多店家連週末都很常常沒營業，真的要改進。」
說到汐止觀光夜市的必吃美食，《NOWnews》記者也特別統整各大社群平台最多人推薦美食，包括「邱記龍鳳腿」、「燃燒漢堡」、「嘉佳波蘭甜甜圈」、「瑞芳臭豆腐」、「剉冰女王」、「功夫叻沙麵」、「阿榮肉圓」、「大拇指鹽酥雞」等等。下回如果逛膩新北的樂華夜市、三和夜市或是湳雅夜市的話，也不妨來體驗看看有「美食鑽石級夜市」封號、號稱美食不踩雷的汐止觀光夜市魅力哦！
🟡新北汐止觀光夜市
📍地址：新北市汐止區大同路二段312巷（台鐵橋下）
📍電話：02-8691-7519
📍營業時間：每週一至日17：00-23：00
📍交通方式：汐止火車站出站步行約7分鐘即可抵達