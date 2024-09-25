台灣「鑽石級夜市」曝！遊客超少仍活30年　美食水準強、評價整理

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▲位於新北的汐止觀光夜市，名氣跟聲量雖然沒有新北其他夜市廣，但其美食可是被在地人讚爆。（圖/汐止觀光夜市臉書）

▲「新北汐止觀光夜市」已經成立超過30年，內建大約80攤左右，因位於台鐵橋下，最大特色就是下雨天也能逛，不怕淋到雨。（Google評價）

▲新北汐止觀光夜市「瑞芳臭豆腐」以及「大拇指鹽酥雞」都是在地人狂推的必吃美食。（圖/汐止觀光夜市臉書）

▲新北汐止觀光夜市必吃美食「嘉佳波蘭甜甜圈」，今年還入圍「2024新北好市節」人氣投票市場攤位。（圖/汐止觀光夜市臉書）

·鑽石級的夜市你有沒有聽過？台灣夜市上百處，每個縣市都有不同的美食小吃以及特色，不管是台灣人還是外國人，安排旅遊行程時，一定會有夜市的存在！然而，就有網友提到網友在「Threads」分享「2024新北好市節」民眾投票人氣攤販中貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「汐止也有觀光夜市？應該只有在地人才知道吧，從沒聽雙北朋友說過要去逛汐止夜市。」事實上，，且交通上也不見得比其他夜市還不便，只要搭到汐止火車站走路7分鐘就可到達，且因位於台鐵橋下有遮雨棚，是少數下雨天都能逛的夜市。除此之外，，今年的2024年新北好市節投票環節，人氣攤位20組名單中，汐止觀光夜市由「邱記龍鳳腿」、「燃燒漢堡」、「嘉佳波蘭甜甜圈」三攤位拿下名額，超過同為新北市的樂華夜市2攤、湳雅夜市2攤，；至於負評部分則是「，如果能拓寬會非常有吸引力」、「，真的要改進。」說到汐止觀光夜市的必吃美食，《NOWnews》記者也特別統整各大社群平台最多人推薦美食，下回如果逛膩新北的樂華夜市、三和夜市或是湳雅夜市的話，也不妨來體驗看看有「美食鑽石級夜市」封號、號稱美食不踩雷的汐止觀光夜市魅力哦！📍地址：新北市汐止區大同路二段312巷（台鐵橋下）📍電話：02-8691-7519📍營業時間：每週一至日17：00-23：00📍交通方式：汐止火車站出站步行約7分鐘即可抵達