賽車競速魅力背後暗藏致命風險！一文帶你回顧F1史上嚴重死亡事故

台中市政府將於本週六（9/28）迎來亞洲唯一、全台首度的「Red Bull Showrun」賽車展演活動，活動將於台中市政路震撼登場，也掀起台灣的賽車迷購票熱潮，為了就是一睹許多國外賽車手，在我們習以為常的道路上奔馳的畫面。而一級方程式賽車F1事實上作為最有觀賞性的賽事之一，魅力的背後也暗藏著致命風險，根據數據統計，從1950年代至今，就有超過50餘名賽車手在比賽過程中不幸喪命，《NOWnews今日新聞》也幫讀者整理歷年來較為著名的事故。
一級方程式賽車（英語：Formula One，也叫Formula 1或F1），是由國際汽車聯盟所舉辦的最高級別的賽車賽事，而名稱中的「方程式」，則是指所有參賽車手和車輛都必須遵守的規則。
F1賽季則包括一系列的比賽，通常這些比賽被稱為「大獎賽」，賽事會在專門修建的賽道上進行，部分情況下也在臨時封閉的普通道路上進行，其中最有名的是在蒙特卡洛所舉辦的摩納哥大獎賽，歷年拿下最多次該賽勝利的賽車手，為來自巴西的Ayrton Senna（6次），至於車隊製造商則為英國的麥拉倫車隊（15次）。
而賽車界總是流傳著這麼一句話，賽車運動最大的魅力就是「除非我撞死了，否則我會一直開下去」，顯現了這項運動看似熱血，賽車手奔馳的魅力讓無數車迷陷入其中，但卻也是致死率最高的賽事之一。根據數據統計，F1賽事自從1950年代以來，不乏出現許多嚴重的死亡事故，因意外死亡的車手多多達逾50位。
1.1994年F1聖馬力諾大獎賽：新秀與一代車神命喪義大利
1994年的F1聖馬力諾大獎賽，於當年4月29日至5月1日舉行，但這場比賽後來也被稱為是F1的「黑暗週末」，因本場有2位車手不幸死亡，包含來自巴西的傳奇賽車手Ayrton Senna，以及多名工作人員及觀眾受傷。
在第二天的排位賽上，來自奧地利的新秀好手Roland Ratzenberger，因先前駛離賽道導致車輛前翼受損，以及之後在全油門的轉彎失控下，以314.9公里的時速撞牆，撞擊力達到500G，是F1賽事至今有史以來最大的撞擊力，最終Ratzenberger在搶救過後，仍因顱骨骨折不幸離世，享年33歲。
而本次F1聖馬力諾大獎賽的最後一天賽事，來自巴西的Ayrton Senna，在一個超高速的Tamburello彎，突然偏離賽車線，並以211公里時速撞牆，賽車的右前輪脫落並擊中Senna的頭部，造成其顱骨骨折，而且懸掛部件亦刺穿其頭盔，插入頭蓋骨。雖然醫療團隊當下隨即替Senna進行急救手術，並由醫療直升機緊急送院，可Senna最終仍於當日離世，享年34歲。
令人難過的是，急救人員後續還在Ayrton Senna的駕駛艙內，發現一面奧地利國旗，似乎是打算要在該日比賽結束後，悼念前一日因意外不幸離世的Ratzenberger，未料就再度發生憾事。
2. 2014年F1日本大獎賽：天氣惡劣或成悲劇關鍵
至於近代較為有名的案例，那就要先提到2014年10月5日的日本大獎賽，那時的比賽天候環境惡劣，能見度並不高，而在該場比賽的第43圈，效力於F1車隊Marussia的法國車手Jules Bianchi，在一次過彎時位置失控，以212公里時速直接衝撞上賽道旁的起重機，當下衝擊力達到254G，Bianchi頭部受到重傷，當場陷入昏迷。
最終在經過長達9個月的馬拉松式手術及治療後，Bianchi仍於2015年7月17日宣告不治，得年僅25歲，賽車界也因此痛失了一名相當出色的年輕選手。
最近一次賽車賽場上出現不行死亡的案例，則是要回到2019年8月31日的F2比利時站賽事，當時來自法國的新秀Anthoine Hubert，在比賽的第2圈，因對手Giuliano Alesi爆胎，並在超高速盲彎失控撞牆，其隊友Boschung成功減速避開，但尾隨的Hubert卻因為閃避不及，直接撞向Boschung的右後輪，並再撞向胎牆。
然而不幸的是，這是個盲彎，後方尾隨的車手Juan Manuel Correa無法及時做出反應，以時速218公里直接撞向Hubert的戰車，衝擊力達82G，賽車當場瓦解並斷開兩截，最終Hubert在事故發生後約90分鐘，便宣告死亡，得年僅22歲。
至於不慎衝撞上Hubert 的Correa，腿部同樣遭受嚴重傷勢，歷經將近3年的治療才重返賽場。而出於對Hubert的尊重，翌日的F2 Sprint Race賽事後續也被取消，而F2官方也將Hubert生前所使用的19號給永久退役。
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F1賽季則包括一系列的比賽，通常這些比賽被稱為「大獎賽」，賽事會在專門修建的賽道上進行，部分情況下也在臨時封閉的普通道路上進行，其中最有名的是在蒙特卡洛所舉辦的摩納哥大獎賽，歷年拿下最多次該賽勝利的賽車手，為來自巴西的Ayrton Senna（6次），至於車隊製造商則為英國的麥拉倫車隊（15次）。
而賽車界總是流傳著這麼一句話，賽車運動最大的魅力就是「除非我撞死了，否則我會一直開下去」，顯現了這項運動看似熱血，賽車手奔馳的魅力讓無數車迷陷入其中，但卻也是致死率最高的賽事之一。根據數據統計，F1賽事自從1950年代以來，不乏出現許多嚴重的死亡事故，因意外死亡的車手多多達逾50位。
1.1994年F1聖馬力諾大獎賽：新秀與一代車神命喪義大利
1994年的F1聖馬力諾大獎賽，於當年4月29日至5月1日舉行，但這場比賽後來也被稱為是F1的「黑暗週末」，因本場有2位車手不幸死亡，包含來自巴西的傳奇賽車手Ayrton Senna，以及多名工作人員及觀眾受傷。
在第二天的排位賽上，來自奧地利的新秀好手Roland Ratzenberger，因先前駛離賽道導致車輛前翼受損，以及之後在全油門的轉彎失控下，以314.9公里的時速撞牆，撞擊力達到500G，是F1賽事至今有史以來最大的撞擊力，最終Ratzenberger在搶救過後，仍因顱骨骨折不幸離世，享年33歲。
而本次F1聖馬力諾大獎賽的最後一天賽事，來自巴西的Ayrton Senna，在一個超高速的Tamburello彎，突然偏離賽車線，並以211公里時速撞牆，賽車的右前輪脫落並擊中Senna的頭部，造成其顱骨骨折，而且懸掛部件亦刺穿其頭盔，插入頭蓋骨。雖然醫療團隊當下隨即替Senna進行急救手術，並由醫療直升機緊急送院，可Senna最終仍於當日離世，享年34歲。
令人難過的是，急救人員後續還在Ayrton Senna的駕駛艙內，發現一面奧地利國旗，似乎是打算要在該日比賽結束後，悼念前一日因意外不幸離世的Ratzenberger，未料就再度發生憾事。
2. 2014年F1日本大獎賽：天氣惡劣或成悲劇關鍵
至於近代較為有名的案例，那就要先提到2014年10月5日的日本大獎賽，那時的比賽天候環境惡劣，能見度並不高，而在該場比賽的第43圈，效力於F1車隊Marussia的法國車手Jules Bianchi，在一次過彎時位置失控，以212公里時速直接衝撞上賽道旁的起重機，當下衝擊力達到254G，Bianchi頭部受到重傷，當場陷入昏迷。
最終在經過長達9個月的馬拉松式手術及治療後，Bianchi仍於2015年7月17日宣告不治，得年僅25歲，賽車界也因此痛失了一名相當出色的年輕選手。
3. 2019年F2比利時站：法國又一名新星殞命
最近一次賽車賽場上出現不行死亡的案例，則是要回到2019年8月31日的F2比利時站賽事，當時來自法國的新秀Anthoine Hubert，在比賽的第2圈，因對手Giuliano Alesi爆胎，並在超高速盲彎失控撞牆，其隊友Boschung成功減速避開，但尾隨的Hubert卻因為閃避不及，直接撞向Boschung的右後輪，並再撞向胎牆。
然而不幸的是，這是個盲彎，後方尾隨的車手Juan Manuel Correa無法及時做出反應，以時速218公里直接撞向Hubert的戰車，衝擊力達82G，賽車當場瓦解並斷開兩截，最終Hubert在事故發生後約90分鐘，便宣告死亡，得年僅22歲。
至於不慎衝撞上Hubert 的Correa，腿部同樣遭受嚴重傷勢，歷經將近3年的治療才重返賽場。而出於對Hubert的尊重，翌日的F2 Sprint Race賽事後續也被取消，而F2官方也將Hubert生前所使用的19號給永久退役。