賽車競速魅力背後暗藏致命風險！一文帶你回顧F1史上嚴重死亡事故

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台中市政府將於本週六（9/28）迎來亞洲唯一、全台首度的「Red Bull Showrun」賽車展演活動，活動將於台中市政路震撼登場，也掀起台灣的賽車迷購票熱潮，為了就是一睹許多國外賽車手，在我們習以為常的道路上奔馳的畫面。一級方程式賽車（英語：Formula One，也叫Formula 1或F1），是由國際汽車聯盟所舉辦的最高級別的賽車賽事，F1賽季則包括一系列的比賽，通常這些比賽被稱為「大獎賽」，賽事會在專門修建的賽道上進行，部分情況下也在臨時封閉的普通道路上進行，而賽車界總是流傳著這麼一句話，賽車運動最大的魅力就是，顯現了這項運動看似熱血，賽車手奔馳的魅力讓無數車迷陷入其中，但卻也是致死率最高的賽事之一。根據數據統計，F1賽事自從1950年代以來，不乏出現許多嚴重的死亡事故，因意外死亡的車手多多達逾50位。1994年的F1聖馬力諾大獎賽，於當年4月29日至5月1日舉行，在第二天的排位賽上，來自奧地利的新秀好手Roland Ratzenberger，因先前駛離賽道導致車輛前翼受損，以及之後在全油門的轉彎失控下，以314.9公里的時速撞牆，撞擊力達到500G，是F1賽事至今有史以來最大的撞擊力，最終Ratzenberger在搶救過後，仍因顱骨骨折不幸離世，享年33歲。而本次F1聖馬力諾大獎賽的最後一天賽事，來自巴西的Ayrton Senna，在一個超高速的Tamburello彎，突然偏離賽車線，並以211公里時速撞牆，賽車的右前輪脫落並擊中Senna的頭部，造成其顱骨骨折，而且懸掛部件亦刺穿其頭盔，插入頭蓋骨。雖然醫療團隊當下隨即替Senna進行急救手術，並由醫療直升機緊急送院，可Senna最終仍於當日離世，享年34歲。令人難過的是，急救人員後續還在Ayrton Senna的駕駛艙內，至於近代較為有名的案例，那就要先提到2014年10月5日的日本大獎賽，那時的比賽天候環境惡劣，能見度並不高，而在該場比賽的第43圈，最終在經過長達9個月的馬拉松式手術及治療後，Bianchi仍於2015年7月17日宣告不治，得年僅25歲，賽車界也因此痛失了一名相當出色的年輕選手。最近一次賽車賽場上出現不行死亡的案例，則是要回到2019年8月31日的F2比利時站賽事，當時來自法國的新秀Anthoine Hubert，在比賽的第2圈，因對手Giuliano Alesi爆胎，並在超高速盲彎失控撞牆，其隊友Boschung成功減速避開，然而不幸的是，這是個盲彎，，最終Hubert在事故發生後約90分鐘，便宣告死亡，得年僅22歲。至於不慎衝撞上Hubert 的Correa，腿部同樣遭受嚴重傷勢，歷經將近3年的治療才重返賽場。而出於對Hubert的尊重，