「塔虎脫條款」是什麼？美東港口將罷工　美官員揭拜登為何不叫停

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美東港口碼頭勞資談判陷僵局，由美國國際碼頭工人協會（ILA）發起的大罷工，10月1日即將開始。然而，美國官員透露，美國總統拜登並不打算使用「塔虎脫條款」叫停罷工，並透露理由。「塔虎脫條款」全名為《塔虎脫－哈特萊法》(Taft-Hartley Act)，依據美國聯邦政府所公布，這是一部1947年通過的勞資關係法案。政府在此法案中，可從中作為一個勞資裁判者的角色，允許美國總統可以威脅國安為由介入勞資糾紛，實施80天的冷靜期，強迫勞工在談判期間重返工作崗位。不過，拜登政府的官員自九月初以來皆表示，拜登將不會援引《塔虎脫-哈特利法案》賦予的權力強迫工會成員重返工作崗位，並敦促各方重返談判桌。根據福斯財經新聞網報導，一名官員提到拜登政府的想法，「我們支持集體談判，並相信這是美國工人和雇主達成協議的最佳方式，這就是為什麼我們鼓勵各方留在談判桌上並真誠地進行談判」。這名官員還提到，「自上任以來，拜登與賀錦麗政府制定了一套全面的方法，來監測和減輕潛在的供應鏈影響，從惡劣天氣到運輸服務中斷，再到今年春天巴爾的摩的大橋倒塌。拜登從未援引塔虎脫條款阻止，現在也不考慮」。海運業者已對罷工將造成的堵塞程度進行預測，丹麥航運諮詢機構Sea Intelligence估計，ILA 只要罷工一日，就需要五天才能回復正常運作。十月份為期一周的罷工，可能會導致十一月中旬之前的經濟放緩。由於船舶擁塞和貨櫃存放，再加上兩週時間，屆時壅塞情況將進入一月。