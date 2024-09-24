全家看好新南向美食商機！全台150店打造無豬肉熟食區

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全家看好新南向美食商機，去年推出馬來西亞進口的南洋酸辣燙「馬尚煮」，帶動熟食區相關品類業績成長超過5成。今（24）日宣布熟食區再推12款即買即吃型的南洋小吃新品，滿足消費者及百萬移民工需求，另外，移民工友善賣場政策再進化，全店鮮食皆印上無豬肉友善標示，並於全台150店打造「NO PORK無豬肉熟食區」。全家去年從馬來西亞獨家引進南洋酸辣燙「馬尚煮」，成為眾多東南亞旅客、移民工朋友、嗜辣國人的最愛超商熟食，也帶動全家熟食區相關品類業績成長超過5成。繼8月推出道地越南風味系列鮮食後，全家熟食區再推出12款即買即吃型的南洋小吃新品，包含馬拉糕、咖椰金磚、椰香手撕包、塔香雞肉包等，滿足消費者及百萬移民工的味蕾。廣受好評的「馬尚煮」更首度與可樂果跨界聯名，變身「南洋酸辣冬蔭功口味可樂果」，將馬尚煮的酸辣滋味與可樂果的酥脆完美結合。全家持續關注多元族群生活需求，再次進化移民工友善賣場政策，首先針對全店所供應的鮮食商品，凡成分中無豬肉、豬油的產品包裝正面，皆將印上「NO PORK」友善標示，包含便當、麵食、小吃、湯品、飯糰等品類。全家於全台150間店舖打造「NO PORK無豬肉熟食區」，舉凡馬尚煮、熱狗、包子饅頭、SOHOT炎選炸烤物點心等，全區全產品100%無豬肉、豬油成分，且為讓有需求的消費者可快速辨識，於店外海報、熟食區吊牌、每台機台上都張貼有明顯的「NO PORK」雙語告示。此外，針對東南亞進口商品貨架，張貼的優惠插卡將由中文標示改為中英標示，以讓不同國別的消費者都可輕鬆掌握商品促銷情報，減少語言隔閡、打造多元族群便利的友善賣場。