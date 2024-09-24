蔡壁如曾問柯文哲京華城有沒有拿？他從醫時「連廠商便當都不吃」

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對於民眾黨主席柯文哲身陷囹圄，民眾黨前立委蔡壁如今（24）日表示，她所了解的柯是生活簡樸、物欲不高的人，在台大醫院工作時也堅持廉潔，連廠商便當都不吃。蔡壁如更自爆曾直接問柯文哲「京華城有沒有跟人家拿？」柯文哲還立刻回她「不要污辱我！」蔡壁如今天中午接受資深媒體人黃光芹《中午來開匯》節目專訪，談到柯文哲被手銬銬上的畫面時，蔡壁如情緒激動說，她看到這一幕眼淚不停流下，因為她深知柯文哲是一個對自我要求非常嚴謹的人。蔡壁如強調，柯文哲是生活簡樸、物欲不高的人，對廉潔非常堅持，在台大當醫師時連廠商的便當都不吃。蔡壁如回憶，有次台大醫院進行葉克膜檢討會，廠商幫與會醫護準備了便當、飲料，柯文哲看到便當貼有廠商標籤時非常不滿，還當場責備蔡壁如是否在「挑戰他的底線」。蔡壁如認為，即便是像便當這樣的小事，柯文哲都不願接受，「任何來自廠商的利益都應避免，即使是再小的事也不能妥協」。蔡壁如更自曝今年8月18日她跟碰到面，當時柯文哲向她抱怨競選帳務問題，蔡壁如還一度打斷他、踢了柯文哲一腳問：「京華城你有沒有跟人家拿？」結果柯文哲當場回應：「不要污辱我，絕對沒有。」因此蔡壁如相信，柯文哲在京華城案中並無不法行為。至於民進黨北市議員洪健益日前出示「蔡姐」的「手諭」，指控蔡壁如也牽涉京華城弊案。蔡壁如今則強調，洪健益根本搞錯時空背景，是「亂兜髒水」；並反過頭質疑洪為何會持有北市府的便箋？蔡壁如說，她不想回應洪健益的指控，但如果要認真起來，可能會對其提出法律訴訟。