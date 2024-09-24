陳喬恩穿中式禮服拜別父母　被盛讚是「絕美落淚」　舒淇也來祝福

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▲陳喬恩在向父母敬茶的環節忍不住哭了。（圖／陳喬恩 微博）

▲陳喬恩在婚禮誓言中感性向老公表達愛意和感謝。（圖／陳喬恩 微博）

陳喬恩和老公Alan（曾偉昌）在2022年登記結婚，兩人選在交往5周年紀念日，在定情地蘭卡威補辦婚禮，許多藝人好友們特別到場祝福。像是昔日七朵花成員來當伴娘，好友明道、鄭元暢則是其中2位伴郎。婚禮後好友們紛紛PO文慶祝，而陳喬恩也分享了一組穿著中式禮服向父母敬茶的照片，感性透露原以為自己不會哭的，沒想到還沒開口眼淚就掉下來了。落淚美照除了引來粉絲們大讚「美翻了」以外，舒淇也在留言區送上真摯祝福。陳喬恩PO出多張中式禮服照片並寫下：「我本來以為我不會哭，但是跪下來給爸爸媽媽敬茶的時候，還沒開口眼淚就一直掉下來，原來感情和眼淚都不會聽話、只會聽心，謝謝爸爸媽媽。」許多粉絲都在底下留言、直呼真的很替她感到開心。舒淇也現身留言區道喜：「百年好合，白頭到老。」照片中可以看到陳喬恩穿著一襲傳統中式禮服，整身大紅色喜氣洋洋，其中一張她眼眶泛紅、感性拭淚，梨花帶淚的模樣惹人憐愛。45歲的陳喬恩在5年前和Alan因為參加節目《女兒們的戀愛》進而決定交往，2022年兩人登記結婚，40歲才遇到真命天子的陳喬恩，婚禮致詞時向老公甜蜜告白：「最好的人也許會來得晚一點，但你來了。你出現了，像是上天為我準備、特別訂製的。謝謝你愛我，你就是我的家，我愛你老公。」陳喬恩一度哽咽到說不下去，老公Alan也貼心拿出準備好的衛生紙替她擦淚，隨時做好當老婆可靠的肩膀。Alan在誓詞中許諾會當老婆永遠的太陽，不管遇到什麼事情都會當她強大的後盾，也感嘆兩人的相遇就像是命運的安排。