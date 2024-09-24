腸病毒疫情升溫！現在還在流行期　羅一鈞：比原來預估拖得更久

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疾管署今（24）日表示，國內腸病毒仍處流行期，且呈現上升趨勢，提醒家長及教托育機構人員提高警覺，確實做好手部衛生與環境清潔消毒，並應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，協助幼兒養成正確勤洗手的好習慣，並請留意幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以掌握治療黃金時間。疾管署副署長羅一鈞預估，目前疫情趨勢，在雙十前後都還在上升，可能每周感染人數約1.7萬人次，降到流行值以下約11月中下旬，疫情會比原來預估的拖得更久一點。依據疾管署監測資料顯示，9月15日至9月21日門急診就診計16,253人次，較前一週(14856人次)上升9.4%，疫情處高點；近四週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A10型及克沙奇A16型為多，另其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型持續於社區活動，疫情傳播風險上升。疾管署指出，今(2024)年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。疾管署提醒，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，保持良好的個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔消毒、時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。此外，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，疾管署建議可使用濃度500 ppm的消毒水(10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水)進行一般環境消毒，並於調配時進行適當防護，注意環境通風。疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。