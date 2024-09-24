中國央行全面性降息、中國股市嗨漲　台股連動ETF同步走高

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中國近年來經濟表現差強人意，第二季GDP年成長率為4.7%，低於市場預估的5.1%，市場認為，今年要達到年成長5%的目標恐怕有點危險。而在第三季季底，中國官方再度大放水，中國人民銀行今（24）日大動作降準2碼，釋出1兆人民幣活水（約新台幣4.5兆元），並暗示不排除進一步寬鬆，因此激勵上証指數、深證指數以及香港恒生指數漲逾3%，連動到台股相關ETF也跟著走強。外媒報導，中國人民銀行行長潘功勝今日在國新辦發布會上宣布實施三項金融政策，一是降低存款準備金率和政策利率，並帶動市場基準利率下行；二是降低存量房貸利率並統一房貸最低首付比例。三是創設新的政策工具，支持股票市場發展。其中，在降低存款準備率和政策利率，潘功勝表示，近期將下調存款準備金率0.5個百分點（2碼），向金融市場提供長期流動性約1兆人民幣，年內也將視市場流動性狀況可能擇機進一步下調存款準備率0.25-0.5個百分點。同時，將降低中央銀行政策利率，7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，從目前的1.7%降至1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下調。中國央媽大放水的消息一出，中國10年期公債殖利率下跌3.75個基點至2.1%，創歷史新低，此外，中國在岸人民幣兌美元匯率跌至7.06元。不過對於股市來說就是大利多，截至下午2點10分，中國股市、香港股市紛紛走高，上証指數、深證指數以及香港恒生指數漲逾3%，上証指數、深證指數一口氣站上5日、10日以及月線。也連帶讓台股連動的ETF走升，富邦上証正2、國泰中國A50正2、富邦恒生國企正2漲逾8%，元大滬深300正2、中信中國50正2漲逾7%，復華香港正2漲逾6%。