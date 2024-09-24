高鐵商務車廂「最划算搭法」曝！一排台北人求低調：南港人小祕密

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▲許多網友表示，每次從台北往返南港，都會特別選擇商務車廂，不但搭乘時間快、有位置能坐，且還有點心吃。（示意圖／NOWnews資料照）

台灣高鐵是許多通勤族、出外旅遊必選擇的大眾運輸，不但速度快又能有舒適體驗，熱門時段的車票經常被搶購一空。而近日就有不少網友討論，在往返台北車站、南港時，比起搭乘台北捷運，反而會選擇高鐵，甚至願意自掏腰包加價商務車廂，不但時間快還有點心吃，且還有位置坐，以相對便宜的價格，就能短暫享受到高鐵商務車廂的尊榮服務。近日一名網友發文指出，搭乘高鐵商務車廂時，吃完點心想再索取一份，服務人員卻用不耐煩的態度回應，讓她困惑喊「不是本來就能一直拿的嗎？」對此，高鐵公司回應，因列車每車次能夠裝載的服務品數量有限，所以每位商務車廂旅客以提供「1份點心」為原則，若還想索取零食，必須等服務人員服務完所有商務車廂旅客，且點心仍有餘裕才能提供。對此，不少經常搭高鐵的內行人，也展開歪樓討論，表示每次從台北往返南港，都會特別選擇商務車廂，而實際查詢高鐵官網，能看見至於搭乘台北捷運，從台北車站到南港票價為30元，，到板橋則要花25元，住在南港的網友們紛紛表示，「我們家都搭高鐵去北車，出站左轉走去中山站當散步」、「不常搭乘大眾運輸工具，臺北南港間高鐵自由座CP值極高」、、「我們上班也都是這樣搭，不要講出來啦」。