小米粽中毒釀3死！羅一鈞：11人血液、尿液均檢出托福松

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台東蝸牛小米粽食物中毒案釀3死，今（24）日疾管署副署長羅一鈞表示，人體檢驗結果均已出爐，受害者的血液或尿液均檢出托福松，人體檢驗告一段落。案發地點為台東縣金峰鄉賓茂及壢坵部落，83歲老婦人自製小米粽，材料包含血桐葉、蝸牛、竹筍、豬肉、小米粉等，卻在食用後數小時喪命，11名前來親友參加喪事吃下剩餘的粽子，陸續出現身體不適，共釀成3死。衛福部近日公布台東縣衛生局送檢的食物檢驗結果，顯示在吃剩的小米粽中，檢出高濃度的劇毒農藥「有機磷劑托福松」，而標示「蝸牛」和「血桐（採摘者稱採的是克蘭樹葉）」檢體均未發現異常。12名受害個案中，羅一鈞表示，目前2人住院，3人死亡，7人已順利出院，分送台大法醫所與北榮毒物中心的人體檢驗結果也已出爐，除了1名死者無留存檢體可送驗，其餘11名個案血液或尿液中均檢出托福松，人體檢驗告一段落。