4校短報招生缺額！最快本周懲處出爐　2累犯校長最高恐挨罰150萬

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國內4所私立大學，爆發在大學分發入學短報招生缺額違規行為，教育部除有針對違規的學校函文扣減招生名額等懲處，做出相關決策的人員也將受到究責，目前真理大學校長陳奇銘、佛光大學校長何卓飛下台負責，文大校長王子奇、大葉大學校長方文昌仍在職；教育部高教司長廖高賢今（24）日表示，上週已發文給4所學校校長，最快本週裁罰結果就會出爐，4校校長最高將被處以150萬罰鍰，並扣減大學相關經費與名額。回顧該起事發已逾1個多月的招生回流名額不實事件，起火點在大學分發入學8月15日放榜未滿1週，文化大學就被校內教授爆料媒體，指控學校在申請入學等管道的招生缺額，並未如實提報回流至分發入學管道，亦未啟動寄存機制，後來考試入學分發委員會經過比對資料，證實的確短報招生缺額，以致回流名額不符實際情況。而根據《私校法》第80條第一項第一款懲處，此違規後屬於行政裁罰，依規定要讓當事人（校長）陳述意見，教育部長鄭英耀日前表示，文化大學與大葉大學是初犯、情節相對比較輕微，會從寬處理；真理大學、佛光大學不是第一次短報缺額，情節相對嚴重，教育部會給予比較大的懲處，因此累犯真理大學、佛光大學校長，最高將被處150萬元罰鍰。教育部高教司長廖高賢今日表示，上周已發文給4位校長，最快本周懲處結果就會出爐。