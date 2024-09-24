曾關押胡志明　審理英國總警司「大館」華麗轉身香港文化地標

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▲大館建築群在香港成為英國殖民地沒多久就開始興建，因此建築多有古典風格，圖為營房大樓。（圖／取自大館 臉書）

▲據悉，因為當時港英政府歧視華人，所以關華人的監獄比較小，關洋人的監獄則相對較大。（圖／取自大館 臉書）

▲大館史蹟群距中環不遠，不論是想接觸歷史文化或放鬆走走，都是個好選擇。圖為面對荷李活道的警察總部大樓正門。（圖／取自大館臉書）

漫步在港島最熱鬧的中環，這裡是香港開埠後第一條興建的街道，也是高樓大廈最集中的地區，但隱身中環半山之間，有個藝術文化中心名為「大館」。港英時期，這裡曾是警察總部大樓、中央裁判司署，百餘年後，如今此地已華麗轉身為香港藝術文化地標，不僅聞名當地，也吸引台灣網紅及各地觀光客前往朝聖。近期前往「大館」做節目的台灣「知識型網紅」賈心星說，「大館」就像一部香港殖民史的縮影，整區16幢建築展現了維多利亞時代的風情，特別是後續建築更明顯帶有維多利亞之子愛德華時代的風格。此外，「大館」還曾關押「越南國父」胡志明，也曾引渡貪汙無數的當年英國總警司回港受審，見證在港烙印的足跡。現代城市中一片古建築，讓人彷佛回到過去，一同見證城市的演變。從紅磚與白牆的交會，到沉靜的監獄營房，大館擁有無數令人著迷的角落，是許多赴港旅遊者心中必訪的聖地。賈心星在其視頻欄目「人生賈心星」中說，大館全區16棟建築物，若要細緻巡訪，恐一天時間都不夠。因此地除特色建築外，還有常設展區，及各式各樣展覽、餐廳及商店，怎能不利用難得機會沉浸在這個保存完好的古蹟博物館。「大館」史蹟群是港英政府時期的執法核心，首棟附監獄的裁判法庭建築1841年落成；太平天國起義後許多人逃難到香港，造成香港治安問題，監獄不敷使用，開始擴建為「域多利監獄」；1914年簡易裁判法庭也擴建為「中央裁判司屬」；1919年「警察總部」大樓亦在此處落成，「大館」結合法院、監獄、警察總部，成為香港最重要管理重心，一直沿用到近代。隨著這些執法單位陸續除役，該區域建築群在1995年被列為法定古蹟，2018年陸續開放民眾參觀。談到建築風格，賈心星提到，從鴉片戰爭香港成英國殖民地後，1847年大館主建築如「中央裁判司署」等開始興建並逐步落成，因此史蹟群帶有濃厚古典維多利亞式風格，而維多利亞之子愛德華繼位後也陸續增建，部分建築因此具有愛德華時代的風格。以面對荷李活道的「警察總部大樓」來說，這裡正是古蹟群「門面」。從大樓進去映入眼簾的是一座大廣場─「檢閱廣場」，老營舍如今煥發新生命，在文創展示及特色小店圍繞下，廣場雖被往日監獄（營房大樓）、「中央裁判司署」、及槍房、警長和督察宿舍圍繞，但如今成了文創聚集場域，如同台北華山及松菸，吸引大量年輕人及外國觀光客湧入。警察總部大樓是古蹟群中最著名的建築。賈心星說，以紅磚為主設計的警察大樓，和對面白色水泥牆為主的營房大樓映襯出強烈對比，警察大樓一樓如今是書店和餐廳，樓下為特展展區，3到6個月有各類藝文展出，全部免費參觀。當然，古蹟群也經不起歲月摧殘，翻修是常態。如目前警察總部大樓1919年竣工，當時這大樓還有警察宿舍和刑事偵緝處CID等單位。港英時期香港居住許多不同種族的人，警隊也由多民族組成，所以當時警察大樓還有基督教禮拜堂、錫克教教堂、回教堂等設施，滿足不同種族、信仰者的需求。另如面對亞畢諾道的「中央裁判司署」，法院所在地，1847年第一代建築已不在，賈心星說，隨著時間推移，業務量不斷放大，原先建築已不敷使用，後經多次改建，現在看到的已是1914年落成的第三代中央裁判司署。此外，和警察總部大樓對望的是「營房大樓」。賈心星說，這棟維多利亞建築原先是警察宿舍，建築保留完善，如今只做結構加強與補漆清潔。現在營房大樓內也保留部分房間當歷史解說空間，其他空間則有各種文創商店，如服飾裁縫、藝術品店與手作體驗等，喜歡精緻小物的朋友很適合到營房大樓挖寶。除商店外，營房大樓裡也有米其林餐廳和藝術展區。而在營房大樓正後方的「域多利監獄」最具故事性，此區共有6座囚倉組成，每一座都有不同功能，都保外開放參觀。賈心星表示，進入域多利監獄前，你會經過一座連接營房和監獄區的聯絡橋。雖然以前這座橋是囚犯出入通道，但現在成了到大館必拍的打卡景點。值得一提的是，域多利監獄曾關押越南前領導人胡志明。賈心星表示，1920年胡志明先在越南加入法國共產黨，因當時越南被法國殖民，胡志明便被法國通緝，後來輾轉逃亡到香港，後化名為「宋文初」，並在香港創立越南共產黨，不過隨後遭港英政府逮捕，被關押進域多利監獄的B倉。目前B倉保存規劃最完善，當年窄小囚室樣貌都保存下來，且還留著胡志明當年記錄這段心境寫下的文字。賈心星指出，看過囚倉會發現，B倉監獄空間格外狹窄，原來是因當時港英政府歧視華人，關華人監獄較小，關洋人監獄相對較大。後來監獄「人滿為患」，就增設「放射型囚倉」收容更多犯人，並在各監獄中間設立一座監控塔，方便同時監管多個監獄，節省人力是該監獄的特色之一。做為當年港英時期最高司法機關的「中央裁判司署」，目前入口處仍留著代表英國皇室的皇冠標誌，據知，除胡志明當年曾「坐客」大館外，1974年香港廉政公署成立後，此處也曾審理多起警員貪污案，包含著名英國總警司葛柏（Peter Fitzroy Godber）的貪污案。葛柏在香港擔任警察期間收受逾430萬港幣（約1764萬新台幣）不法款項，東窗事發後潛逃回英國，引起香港民眾不滿，上街抗議。最終，在港英政府與英國政府協議下，將葛柏引渡回香港，在中央裁判司署受審，最終判刑4年。廉政公署因此案建立了威望，打破過去被諷「只打蒼蠅，不打老虎」、「只辦華人、不辦洋人」的花瓶形象。到了現代，賈心星說，二戰期間日本佔領香港時期，警察總部成為日本守衛軍總部，二戰末期曾遭盟軍轟炸；但到了中共建政後，偷渡香港人數倍增，隨之帶來不少治安問題，警員需求因而增加，原本警察總部大樓空間不足，香港警察總部才在1954年遷往灣仔的新建大樓，而位於大館的原警察總部就降格為「中區警署」，至2004年12月17日「鳴金收兵」儀式後才正式除役，結束長達140年的任務。賈心星表示，大館史蹟群就在鬧區旁，堪稱鬧中取靜的世外桃源。大館史蹟群部分建築現在改建成咖啡廳或餐廳，不論是想接觸歷史文化或是想放鬆走走，大館史蹟群都是個很好的選擇。作為香港藝術文化地標，「大館」是香港賽馬會（馬會）與特區政府合作的成果，在香港馬會的協助支持下，大館致力通過藝術、文化和保育項目為社區帶來啟發與靈感，提供一個充滿活力的空間以凝聚大眾。此外，轉形後的大館也戮力支持年輕人在創意產業中成長，幫助他們獲取所需技能，致力為香港注入文化活力，豐富香港作為區內及國際舞台上藝術及文化中心的角色。同時，在2018年正式對外開放前，香港馬會也將大館內三大法定古蹟——中央警署、中央裁判司署和域多利監獄，按最高規格進行復修，活化成世界級古蹟及文化藝術館。2019年，大館獲頒發聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎卓越獎。