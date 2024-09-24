F1台中／賽車為何沒有安全氣囊？「5大原因」解密：用了反而危險

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲F1賽車速度非常快，車手常常必須忍受強大的G力加減速，安全氣囊的設計可能會讓它容易在這樣的情況下被觸發、遮蔽車手視線，反而更加危險。（圖／美聯社／達志影像）

▲即使在嚴密的保護也無法保證意外不會發生，特別是在像是F1賽車這種高速的運動當中，仍時有重大意外的消息傳出，甚至因此殞命的案例。（圖／美聯社／達志影像）

過去30多年來，F1的許多技術發展都專注於駕駛員安全，車手比起過往更大程度的被保護在車體之中。那麼，為什麼F1賽車（Forumla 1，一級方程式賽車）不像一般公路用車一樣配備安全氣囊呢？這是許多不熟悉或剛接觸這項競技體育活動的人可能想到的一些問題。事實上F1官方過去就曾經分享一則專業影片解釋了這件事的原因，主要在於F1賽車和一般在公路上駕駛的車輛不同，F1賽車本身就已有足夠的安全性，裝置安全氣囊並無需要，還增加了重量、以及阻礙了視線、甚至增加了逃生的速度。我們道路上幾乎的所有汽車都配備了安全氣囊。事實上，現代汽車配備了大量安全氣囊，乘客艙周圍分佈著多個安全氣囊。安全氣囊可以保護您的臉部、膝蓋、軀幹側面，在受到撞擊時有所緩衝。汽車方向盤上的安全氣囊只是一個尼龍袋，當感測器偵測到發生了嚴重碰撞（相當於以時速10-15 英里左右的速度撞到牆上）時，它就會快速膨脹。透過將疊氮化鈉（NaN₃）和硝酸鉀等化學物質相結合，會產生一股熱氮氣，並且袋子在20-30 毫秒內充氣至約5 psi。它與火箭助推器原理相似，膨脹的氣囊會以大約時速200英里的速度飛向你的臉，迅速包圍身體軀幹，避免受到致命撞擊。仔細觀察你汽車上的安全氣囊面板蓋，上面寫著SRS（Supplemental Restraint System，字面意思是輔助保護系統），這說明安全氣囊旨在協助一般公路駕駛的汽車安全帶應對一些問題。與正式的賽車相比，公路車的安全帶追求舒適性、實用性，因此在安全性有所妥協。而F1賽車則不太需要安全氣囊的輔助，因為這種車型追求專業、競速和安全性，在安全帶、車手頭部保護框架「HANS」和安全帽的保護下，駕駛實際上已經得到了充分的固定和保護。以用途來說，駕駛在公路上的情況更多、更複雜，因此駕駛需要一些空間和靈活性來做一些動作，三點式的安全帶可以在給予安全性、吸收衝擊的慣性能量的同時，兼顧這些要求。而 F1的情況則要簡單的多，車手專注在賽車上，不用考慮其他多餘的情況，因此車子本身追求最大的安全性，車手不僅要綁緊「六點式安全帶」，還要戴頭盔、車內有保護肘部和膝部的護墊，如此安全氣囊不僅有些多餘，還增加了賽車整體的重量。另外就是F1賽車速度非常快，在煞車時隨便就能產生5G的力，安全氣囊的設計可能會讓它容易在這樣的情況下被觸發、遮蔽車手視線，反而更加危險。而且F1賽車的設計很精妙，雖然車手被緊緊固定住，但車體許多裝置是可拆卸的，例如方向盤可以快速拆下，六點安全帶也可以快速鬆開，為的是發生重大意外下可以快速逃生，安全氣囊讓車子毫無空間，反而可能困住駕駛員、影響了逃生路線。當然這些僅是解釋了F1賽車不使用安全氣囊的原因，並不代表「F1賽車安全性萬無一失」，因為在嚴密的保護也無法保證意外不會發生，特別是在這種高速的運動當中，仍時有重大意外的消息傳出，甚至因此殞命的案例。🏎️ F1 賽車的駕駛人配戴6點式安全帶，將其牢固的固定住，該安全帶比公路車中的3點可伸縮安全帶更有效地限制撞擊中的運動🏎️ 堅固的頭盔，F1官網公布過數據，F1頭盔由碳纖維材料構成，重量非常輕，但能在55噸重物壓過後不變形，在近800度的高溫中堅持30秒不損壞🏎️ F1 賽車的駕駛艙配有帶襯墊的頭枕，車帶襯墊的頭枕，基本上就已經起到了公路車現在配備的側面／簾式安全氣囊的作用🏎️ F1賽車沒有傳統意義上的前擋風玻璃🏎️ 有比安全氣囊更好的輔助保護設備，那就是HANS——由密西根大學Robert Hubbard 博士提出的概念——在保護車手方面更有成效。由於F1車手幾乎水平坐著，安全氣囊不會像公路車那樣同時緩衝到頭部和胸部。研究表明，在F1賽車中，安全氣囊會將衝擊力主要傳遞到下巴區域，但透過HANS裝置，衝擊力會均勻地分佈在前額方面。