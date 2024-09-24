TOYOTA SIENTA撞擊測試獲4星！下次公布CR-V、特斯拉MODEL Y

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交通部今（24）日公布TOYOTA SIENTA撞擊測試結果，TOYOTA SIENTA獲得四顆星，下次將公布Honda CR-V、特斯拉Model Y。為提升國內車輛安全性並保障民眾知的權利，交通部推動「臺灣新車安全評等計畫(TNCAP)」，TNCAP執行機構依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」完成今年度第三批車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，今日正式公布TNCAP第四順位受評車型(TOYOTA SIENTA)的評等結果。本次受評之TOYOTA SIENTA車型於四大安全領域得分率中，分別獲得成人保護78%、兒童保護69%、行人保護65%及安全輔助42%，依據星級評等平衡標準規定，SIENTA車型整體星級評等為四顆星。交通部說明，TNCAP持續秉持公平、公正與公開客觀的立場辦理各項作業，並建立公信力持續帶動提升國內車輛安全性能水平，預計今年12月底會繼續公布第四批二車型(TESLA MODEL Y、HONDA CR-V)的車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據。