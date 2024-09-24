賣80元「白紙雞排」遭罵爆！店家親揭1關鍵喊冤：都是真材實料

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▲吃到紙片雞排的苦主不只一人。（圖／蘆竹南崁大小事社團）

近日桃園市蘆竹區南崁一間雞排引起網路熱議，有網友購買雞排後，咬下去發現口感怪異，一看才發現雞排竟薄如白紙，畫面曝光後立即引起一片討論。對此，當事店家出面回應，雞排在下鍋前會先手工拍打揉壓，目的是讓雞排均勻受熱，因此才會厚薄不一，但每片雞肉一定都重達6兩。近日一名網友在臉書社團「爆料公社二社」中發文，表示自己在桃園南崁花了80元購買炸雞排，沒想到拿到餐點後咬下第一口，卻不是飽滿厚實的口感，仔細一看才發現，雞排的厚度竟與一張白紙差不多，忍不住傻眼直呼：對此，網友們也紛紛傻眼喊，「第一次看到這麼薄的，應該不叫雞排而是雞紙了」、「可以弄成這麼薄，老闆刀功厲害」。不只原PO，也有其他受害者同樣拿到薄如白紙的雞排，無奈喊：「這個厚度應該可以稱為南崁之光。」根據《三立新聞網》報導，當事店家表示，，因此才會有該網友照片中厚薄不一的情形。店家強調自家雞排是真材實料，大小與厚度平均下來也不輸一般雞排，但仍會虛心受教。