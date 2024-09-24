白家綺被問汪建民突變臉：很久沒聯絡！女兒抽電子菸被拍反應曝光

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▲廖家儀和白家綺今日合體出席代言活動，並分享近來生活近況。（圖／記者嚴俊強攝）

女星白家綺和廖家儀今（24）日一同出席花草茶代言活動，由於曾和白家綺傳過緋聞的汪建民，近來罹患肺腺癌，又爆出借錢度日消息，因此讓人好奇白家綺是否有和對方聯絡？對此，白家綺先是臉色一變，表示「怎麼突然跳到這題」，接著表示2人已經很久沒聯絡了，希望對方可以好好照顧身體。而日前大女兒被拍到手拿電子菸的照片，白家綺則回，小孩做錯事就必須坐下來好好談談。白家綺和廖家儀今日出席活動，分享2人近來甩肉分別瘦了10公斤，以及家庭生活的近況。白家綺透露，大女兒日前過18歲生日，他們有買一台摩托車給對方，不過還是很擔心行車安全，因此有和對方約法三章，騎車時一定要注意安全。她也說，小孩現在還是有門禁，不過偶爾可以到凌晨2、3點再回家，加上有定位追蹤，所以不會太擔心。而女兒日前被拍到違法拿電子菸，她則淡定回應，身為家長面對小孩的錯誤行為，就要坐下來好好談談，尤其星二代容易被放大檢視。廖家儀則說，近來全家人一起搬回台灣，適應上沒有遇到什麼問題，「台灣人情味比較好，沒有遇到排擠問題」，且小孩在香港就學時都是以運動為主，現在回到台灣上學，小孩發現自己運動很強，因此變得很有自信，3個小孩在運動上也都拿到不錯的成績，女兒更是拿到壁球比賽冠軍，她希望3個孩子未來有機會可以爭取打奧運的機會，她也呼籲，國家體育單位可以多建一些壁球場域。另外，提到演藝圈近況，先前和白家綺傳過緋聞的汪建民近來罹癌，問到2人近來是否有聯絡？白家綺先是錯愕表示，「怎麼突然跳這題？」接著透露2人已經很久沒有聯絡了，希望對方可以早日康復。接著她也說，自己外婆也罹患大腸癌，加上她主持醫學節目，醫師都會提醒現代人的飲食習慣容易罹癌，像是媽媽煮飯常聞油煙，也讓她很擔心。