全家霜淇淋10月新口味！「UCC咖啡霜淇淋」初登場　小農牛奶回歸

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▲全家新口味霜淇淋「阿芙佳朵」已於9月18日起限店販售。（圖／翻攝自「全家霜淇淋、711霜淇淋/思樂冰/酷聖石-即時“口味&照片”交流群 」臉書社團）

▲知名美式賣場Costco熟食區新品來了，霜淇淋即起開賣新口味「開心果霜淇淋」，每份售價79元。（圖／好市多提供）

全家霜淇淋新口味來了！根據網友爆料指出，全家將與UCC咖啡聯名合作，首次推出「UCC咖啡口味霜淇淋」，並且消費者敲碗許久的小農牛奶也將重磅回歸，根據過往換口味週期。預計將在10月5日陸續在各店家開賣。全家10月霜淇淋新口味來了，據傳將會與UCC咖啡聯手合作，開賣「UCC咖啡口味霜淇淋」，雙口味則是「小農牛奶」久違回歸。除了新口味「UCC咖啡口味霜淇淋」必嚐鮮外，近期全家霜淇淋新吃法「阿芙佳朵」，將濃醇的濃縮熱咖啡澆淋在沁甜可口的霜淇淋，也可搭配咖啡新口味或小農牛奶。咖啡控網友也紛紛表示：「哇！最喜歡的咖啡終於要出現了！再拼月吃25支」、「好期待」、「大家期待嗎？又是不適合小朋友的口味啦」。此外，台灣好市多熟食區也推出新口味霜淇淋，本次上架的是「開心果口味霜淇淋」，每份售價79元。好市多官方表示各店已於上週陸續販售，本週開始全台好市多分店都吃得到，此為限定商品，霜淇林口味都會不定期更換，希望會員盡早來嚐鮮。