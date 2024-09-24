美選章魚哥出手！俄亥俄州「餅乾民調」出爐　川普超車賀錦麗15%

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲博斯肯麵包店飯除了販賣候選人的餅乾外，還有販售一款代表「獨立派」的笑臉餅乾。（圖／翻攝自Busken Bakery）

美國俄亥俄州一直以來被視為美國總統大選的「章魚哥州」，在當地的一間麵包店，更是自1984年以來，透過讓客人挑選畫有候選人Q版頭像餅乾的「餅乾民調」，幾乎每次都精準的預測選舉結果。目前最新的購買率顯示，共和黨候選人川普以54%大幅領先民主黨候選人賀錦麗，而這項調查也成為了民調指標。根據《紐約郵報》報導，位於俄亥俄州辛辛那提的博斯肯麵包店（Busken Bakery）分享了最新的「餅乾民調」統計，顯示川普的餅乾迄今已賣出2953片，支持率約54%，而賀錦麗的餅乾則是賣出2134片，支持率約39%，此外還有一個代表「獨立派」的笑臉餅乾，則獲得了7%的「票數」，共賣出了397片。據悉，「餅乾民調」將持續至11月5日選舉日，想要參加的民眾，只需要在線上或是博斯肯麵包店的實體門市購買支持的候選人餅乾，每一片餅乾就代表一票，且購買數量並沒有限制。博斯肯麵包店執行長博斯肯表示，「我們開玩笑地向顧客們說『可以塞滿投票箱』。」這項餅乾民調的點子來自於博斯肯的父親、前任老闆佩奇，他注意到過去類似「民調」的成功案例，包括一次預測超級盃的活動。儘管這項餅乾民調並不科學，不過報導指出，博斯肯麵包店自1984年以來，幾乎每年都成功預測選舉結果，除了2020年之外，當時川普雖然拿下了俄亥俄州，卻輸了選舉。博斯肯表示，由於餅乾民調的結果來自四間門市，而這四間門市又涵蓋了辛辛那提的東西南北地區，所以十分的多元化，「有趣的是，像俄亥俄州這樣的州，還有像辛辛那提這樣的城市，這個餅乾民調多年來都如此準確。」俄亥俄州是美國的搖擺州之一，長期以來一直被視為典型的風向標，從1964年到2016年的每次選舉，拿下俄亥俄州的候選人最終都坐上了白宮寶座。