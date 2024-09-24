不怕洪水來！視察諾亞方舟計畫　賴清德：台灣絕不可能簽和平協議

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統賴清德出席基督教長老教會福摩薩學院的諾亞方舟計畫民防訓練，和眾人比出學院代表手勢。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.24）

▲福摩薩學院執行長謝易宏送上學院Ｔ恤，賴清德當場換上。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.24）

總統賴清德今天到埔里，出席福摩薩學院的諾亞方舟計畫民防訓練，呼應主辦單位的成立宗旨，當場向大家承諾，「台灣絕不可能簽和平協議！」並指他在總統府成立全民防衛韌性委員會，因應哪天中國發動武力攻打台灣、「洪水真正來的時候」，大家可以守護心愛土地，「讓我們的所愛不會任人毀壞」。繼副總統蕭美琴8月前往參觀，總統賴清德今（24）日也到南投縣埔里鎮基督教長老教會謝緯營地，視察在此進行的諾亞方舟計畫。福摩薩學院執行長謝易宏簡報時指出， 2023年他離開中研院創立福摩薩學院，「因為心有所愛，不忍任人毀壞」，不管天災或戰爭，只有讓各地社區更強壯更堅韌，才是台灣的安全之道。未來規畫將謝緯營地轉型為民防訓練中心，成為第一個全民防衛的基地，逐步將全台1300間長老教會打造成諾亞方舟、韌性網路，讓社會整體更具支撐性，人民才不會壓迫政府去簽訂和平協議。賴清德熱情回應謝易宏，表示今天不僅了解大家的努力，更受到很多啟發，他非常欽佩學院的諾亞方舟、安全氣囊、危機求生等3大計畫，更欽佩眾人因「心有所愛，不忍任人毀壞」，耗盡所有力量打造諾亞方舟，只望哪天「洪水真正來的時候」能撐得起來，自助助人、保境安民。賴清德接著說，自己身為總統有4個使命，一是身為三軍統帥必須守護國家永續發展，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、台灣不屬於中華人民共和國的一部分、主權不容侵犯併吞。二是保護全體國人身家性命安全，強化國防力量，經濟韌性，2010年台灣對外投資有38.8%在中國，去年只剩11.4%，不把雞蛋放同一籃子。其次是透過備戰來避戰、靠實力達到和平。此時他突然說「我可以跟大家承諾，台灣絕不可能簽和平協議！」在場者激動得掌聲雷動。他進一步說「大家推動諾亞方舟形成的保護力量，就是避免政府被迫簽和平協定，我們志同道合！不可能簽和平協定，要靠實力確保和平，而不是靠一張紙，因為那是靠不住的。」賴清德說，他的第三個使命是發展經濟，照顧台灣每個人，在這土地好好生活。四是在總統府成立全民防衛韌性委員會，因應哪天中國發動武力攻打台灣、洪水真正來的時候，政府正常有序的運作，人民可以持續生活、成功守護心愛土地，「讓我們的所愛不會任人毀壞」。