不怕洪水來！視察諾亞方舟計畫　賴清德：台灣絕不可能簽和平協議

總統賴清德今天到埔里，出席福摩薩學院的諾亞方舟計畫民防訓練，呼應主辦單位的成立宗旨，當場向大家承諾，「台灣絕不可能簽和平協議！」並指他在總統府成立全民防衛韌性委員會，因應哪天中國發動武力攻打台灣、「洪水真正來的時候」，大家可以守護心愛土地，「讓我們的所愛不會任人毀壞」。
繼副總統蕭美琴8月前往參觀，總統賴清德今（24）日也到南投縣埔里鎮基督教長老教會謝緯營地，視察在此進行的諾亞方舟計畫。福摩薩學院執行長謝易宏簡報時指出， 2023年他離開中研院創立福摩薩學院，「因為心有所愛，不忍任人毀壞」，不管天災或戰爭，只有讓各地社區更強壯更堅韌，才是台灣的安全之道。未來規畫將謝緯營地轉型為民防訓練中心，成為第一個全民防衛的基地，逐步將全台1300間長老教會打造成諾亞方舟、韌性網路，讓社會整體更具支撐性，人民才不會壓迫政府去簽訂和平協議。
賴清德熱情回應謝易宏，表示今天不僅了解大家的努力，更受到很多啟發，他非常欽佩學院的諾亞方舟、安全氣囊、危機求生等3大計畫，更欽佩眾人因「心有所愛，不忍任人毀壞」，耗盡所有力量打造諾亞方舟，只望哪天「洪水真正來的時候」能撐得起來，自助助人、保境安民。
賴清德接著說，自己身為總統有4個使命，一是身為三軍統帥必須守護國家永續發展，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、台灣不屬於中華人民共和國的一部分、主權不容侵犯併吞。
二是保護全體國人身家性命安全，強化國防力量，經濟韌性，2010年台灣對外投資有38.8%在中國，去年只剩11.4%，不把雞蛋放同一籃子。其次是透過備戰來避戰、靠實力達到和平。
此時他突然說「我可以跟大家承諾，台灣絕不可能簽和平協議！」在場者激動得掌聲雷動。他進一步說「大家推動諾亞方舟形成的保護力量，就是避免政府被迫簽和平協定，我們志同道合！不可能簽和平協定，要靠實力確保和平，而不是靠一張紙，因為那是靠不住的。」
賴清德說，他的第三個使命是發展經濟，照顧台灣每個人，在這土地好好生活。四是在總統府成立全民防衛韌性委員會，因應哪天中國發動武力攻打台灣、洪水真正來的時候，政府正常有序的運作，人民可以持續生活、成功守護心愛土地，「讓我們的所愛不會任人毀壞」。
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賴清德熱情回應謝易宏，表示今天不僅了解大家的努力，更受到很多啟發，他非常欽佩學院的諾亞方舟、安全氣囊、危機求生等3大計畫，更欽佩眾人因「心有所愛，不忍任人毀壞」，耗盡所有力量打造諾亞方舟，只望哪天「洪水真正來的時候」能撐得起來，自助助人、保境安民。
賴清德接著說，自己身為總統有4個使命，一是身為三軍統帥必須守護國家永續發展，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、台灣不屬於中華人民共和國的一部分、主權不容侵犯併吞。
二是保護全體國人身家性命安全，強化國防力量，經濟韌性，2010年台灣對外投資有38.8%在中國，去年只剩11.4%，不把雞蛋放同一籃子。其次是透過備戰來避戰、靠實力達到和平。
此時他突然說「我可以跟大家承諾，台灣絕不可能簽和平協議！」在場者激動得掌聲雷動。他進一步說「大家推動諾亞方舟形成的保護力量，就是避免政府被迫簽和平協定，我們志同道合！不可能簽和平協定，要靠實力確保和平，而不是靠一張紙，因為那是靠不住的。」
賴清德說，他的第三個使命是發展經濟，照顧台灣每個人，在這土地好好生活。四是在總統府成立全民防衛韌性委員會，因應哪天中國發動武力攻打台灣、洪水真正來的時候，政府正常有序的運作，人民可以持續生活、成功守護心愛土地，「讓我們的所愛不會任人毀壞」。