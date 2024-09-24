棒棒堂小傑穩交圈外女友1年多！空窗5年公開認愛　他幫曝戀情細節

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▲男團「Lollipop@F」成員威廉（左起）、敖犬、王子、阿緯、小煜、小傑為節目《來吧！哪裡怕》合體。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲小傑（右一）公開穩交圈外女友，其他成員興奮到不行。（圖／記者吳翊緁拍攝）

男團「Lollipop@F」成員王子（邱勝翊）、小傑（廖允杰）、敖犬、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯為節目《來吧！哪裡怕》合體。今（24）日出席節目記者會，6人不改幽默本色吵吵鬧鬧，現場氣氛歡樂，由於一半以上的成員都已經成家，小傑、王子感情狀況也成為外界關注焦點，空窗5年以上的小傑更是大方自爆：「有穩交的圈外女友。」透露兩人已經交往1年多，女方很低調，阿緯更是激動到瘋狂幫隊友爆料戀情細節。小傑一公開戀情，全場歡呼，其他成員們更激動到直接坐不住，七嘴八舌想爆料戀情細節，阿緯透露，小傑曾經帶女友去他的餐廳吃飯過，一共3次，第一次看到女方，他坦言有點困惑，不確定女方身分，只能在心中默默猜測，而且女方還畫了煙燻妝、一身黑，因此他對女方的第一印象就是有點Rocker。阿緯笑說，女方第二次見面妝容比較淡，但他還是不確定小傑和女方的關係，「保持一點猶豫，我要確認，所以小傑現在講出來我真的是覺得很棒。」至於第三次見面，小傑女友的打扮又不同，看起來清純氣質，讓阿緯忍不住開玩笑直呼：「所以小傑喜歡什麼（類型）我還是看不出來。」小傑被問到空窗多久，他還來不及回答，話語權又被其他成員搶走：「超久！」小煜爆料，小傑空窗至少有5年以上，小傑也笑言，「久到他們看到女生會困惑，我還介紹這是我女友。」阿緯透露，他們都憋了很久，由於小傑空窗太久，他們還一度懷疑他喜歡男生，希望外界可以給小傑的感情多一點空間，「我們希望他長長久久。」而王子也曝光自己的感情狀態，強調自己單身，「目前的對象就是他們五個。」還被威廉虧：「活動結束不要約會，會被拍到。」讓他面露無奈。