川普「當選第一個打給習近平」　喊要中國履行採購農產品協議

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美國總統大選倒數只剩一個多月，美國共和黨總統候選人、前總統川普近來積極爭取搖擺州選票，週一（23）在賓州的競選集會時還痛批拜登政府執政下美國通貨膨脹狂飆，警告要是賀錦麗當選經濟只會更差，而要是自己當選第一件事就是打電話向中國國家主席習近平施壓，要求對方履行之前的貿易承諾。《彭博社》指出，川普前往賓州造勢期間，重點提及中國與美國的國家糧食供應面臨的威脅，形成期間他也前往地方超市，一邊細數雞肉、奶油、罐頭食品的價格如何飆升，一方面痛批要是賀錦麗當選，美國經濟只會更加面臨險境。川普表示，要是今年總統大選結果獲勝的是自己，那麼他的第一通電話就會打給中國國家主席習近平，「我會跟他說，你必須履行你達成的協議，我也向你們保證，他（習近平）會購買，他100%會購買。」川普提及的是，他在擔任總統任內和中國所達成的貿易協議，包含中國承諾購買價值500億美元的美國農產品，當時中國並未屢行這項採購承諾，而川普會前往賓州當地人口不到400人的小鎮拉票，就是試圖在農村、農產品銷售等方面取得優勢。這次競選期間，川普經常提起美中第一階段貿易協議的政績，他也加碼表示會增加中國商品的進口關稅，藉此支持美國本土的製造業發展。