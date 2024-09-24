Meta真會玩！找John Cena「獻聲」AI聊天機器人　充當語音助理

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美國科技巨頭、臉書母公司 Meta 近期積極推動 AI 產品的開發，外媒透露最新的 AI 聊天機器人將能夠以明星的聲音「開口說話」，這項新功能類似ChatGPT語音助理服務，但聲音卻更廣為民眾熟知，包含美國摔角巨星約翰西南（John Cena）、饒舌歌手奧卡菲娜（Awkwafina）等人。根據《路透社》報導，Meta 公司預期在本週宣布旗下的AI聊天機器人將推出全新的語音功能，消息人士稱該公司已經和多位好萊塢明星、演藝圈人士簽訂合約，除了約翰西南、奧卡菲娜以外，還包含女星克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）、喜劇演員基根麥可基（Keegan-Michael Key）以及英國資深女星茱蒂丹契（Judi Dench）等人。報導指出，這些明星將「獻聲」成為Meta 最新的AI聊天機器人語音選項之一，最快會在明（25）舉行的「Meta Connect 2024」大會上正式發布，在美國及其他英語市場的使用者將能最先體驗這項服務，Meta旗下應用程式包含Facebook、Instagram和WhatsApp等預計都將更新這項語音功能。Meta去年也曾嘗試以公眾人物如芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）和史努比狗狗（Snoop Dogg）等扮演AI角色，但似乎未獲得用戶青睞。不過「名人語音」的使用也伴隨潛在的法律風險，先前OpenAI就曾因該公司的語音技術與好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）鬧上官司，史嘉蕾喬韓森指控OpenAI在新推出的ChatGPT-4o聊天機器人中使用了與她「極其相似」的合成語音，她對此感到「震驚、憤怒和難以置信」。