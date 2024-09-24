周思齊美夢成真！成五月天花蓮演唱會嘉賓　網笑：五月天合體周董

周思齊成五月天花蓮演唱會嘉賓！中信兄弟上周末在台北大巨蛋為球星周思齊舉辦引退賽，且在21日賽後有搖滾天團五月天的演唱加持，連續2天滿場，共吸引8萬名觀眾進場。周思齊在日前受訪時，曾說過五月天要邀請自己參與花蓮的演唱會，樂團主唱阿信昨（23）日在社群平台上再次提及此事，而周思齊本人今（24）日也發文宣布：「我真的要去花蓮出道了，接下來要好好練歌了。」
打勾勾約定當嘉賓 五月天說到做到
21日引退賽當天，周思齊接受媒體訪問時表示，五月天邀請他一同到花蓮演出，甚至打勾勾立下約定，並相約在舞台上再次合唱「I Love You 無望」。阿信昨（23）日在個人臉書粉專，發出演唱會完整版表演影片，並在底下留言區寫道：「大家不用擔心思齊失業，11月3日花蓮就是思齊的出道舞台。」證實了這項邀約。
而周思齊在隔日也發文回覆，寫道：「謝謝五月天，我真的要去花蓮出道了，接下來要好好練歌了。」有趣的是，底下球迷紛紛歪樓回應，寫道：「要變六月天了」、「周特助現在全方位發展」、「退休之後工作滿檔」、「五月天要跟周董合體唱歌了」。
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21日引退賽當天，周思齊接受媒體訪問時表示，五月天邀請他一同到花蓮演出，甚至打勾勾立下約定，並相約在舞台上再次合唱「I Love You 無望」。阿信昨（23）日在個人臉書粉專，發出演唱會完整版表演影片，並在底下留言區寫道：「大家不用擔心思齊失業，11月3日花蓮就是思齊的出道舞台。」證實了這項邀約。
而周思齊在隔日也發文回覆，寫道：「謝謝五月天，我真的要去花蓮出道了，接下來要好好練歌了。」有趣的是，底下球迷紛紛歪樓回應，寫道：「要變六月天了」、「周特助現在全方位發展」、「退休之後工作滿檔」、「五月天要跟周董合體唱歌了」。