周思齊美夢成真！成五月天花蓮演唱會嘉賓　網笑：五月天合體周董

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟周思齊引退賽，五月天誠意十足。（圖／相信音樂提供）

▲五月天不但精心準備頂級，高達千萬等級的音響設備，更在短短30分鐘內就搭好移動舞台，最後高達500位以上的工作人員跟舞者上場，讓整體感覺不輸演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲周思齊賽後走到本壘後方跟後面的球迷們一起合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

周思齊成五月天花蓮演唱會嘉賓！中信兄弟上周末在台北大巨蛋為球星周思齊舉辦引退賽，且在21日賽後有搖滾天團五月天的演唱加持，連續2天滿場，共吸引8萬名觀眾進場。周思齊在日前受訪時，曾說過五月天要邀請自己參與花蓮的演唱會，21日引退賽當天，周思齊接受媒體訪問時表示，五月天邀請他一同到花蓮演出，甚至打勾勾立下約定，並相約在舞台上再次合唱「I Love You 無望」。阿信昨（23）日在個人臉書粉專，而周思齊在隔日也發文回覆，寫道：「」有趣的是，底下球迷紛紛歪樓回應，