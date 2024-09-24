台中公車撞死女大生！司機靈堂下跪「是我不對」　家屬數度落淚

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台中市宮原眼科旁22日晚間發生死亡車禍，林姓、王姓兩名東海女大生行走斑馬線時，遭巨業客運施姓司機轉彎不慎撞擊，事故導致林女送醫不治。肇事施姓司機昨天以20萬交保後，今（24）日在妻子陪同下，前往林女靈堂下跪致歉並上香，坦認「是我不對」，家屬數度落淚，場面哀戚。肇事的65歲施姓司機，昨天上午警詢後依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦，下午以20萬元交保。巨業客運則表示，對家屬表示歉意，會負起應有的責任。台中市交通局表示，針對此嚴重交通事故，將對巨業客運進行重罰，依照公路法、虧損補貼作業規定、以及免費公車契約，初步概算處分金額約120萬元，同時將督促協助不幸死傷的民眾，進行後續賠償事宜。施姓司機今天在妻子陪同下，前往林姓女大生的靈堂前道歉，向被害家屬坦承「是我不對」，並拿出白包表示「這是我們目前唯一能做的」，不過林母隨即將施男及施妻拉起身，稱「你們是長輩，我女兒受不起、我也受不起」；林母思考過後，將白包收下，表示會將白包捐贈到慈善單位。