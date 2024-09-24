國道「3死1傷」奪命車禍！2車嚴重追撞　車體扭曲成「廢鐵」

台中公車撞死女大生！司機靈堂下跪「是我不對」　家屬數度落淚

記者孫唯容/綜合報導

▲台中市巨業客運公車撞死女大生，肇事施姓司機昨天以20萬交保後，今（24）日在妻子陪同下，前往林女靈堂下跪致歉並上香，坦認「是我不對」，家屬數度落淚，場面哀戚。（圖／讀者提供，2024.09.23）
▲台中市巨業客運公車撞死女大生，肇事施姓司機昨天以20萬交保後，今（24）日在妻子陪同下，前往林女靈堂下跪致歉並上香，坦認「是我不對」，家屬數度落淚，場面哀戚。（圖／讀者提供，2024.09.23）
台中市宮原眼科旁22日晚間發生死亡車禍，林姓、王姓兩名東海女大生行走斑馬線時，遭巨業客運施姓司機轉彎不慎撞擊，事故導致林女送醫不治。肇事施姓司機昨天以20萬交保後，今（24）日在妻子陪同下，前往林女靈堂下跪致歉並上香，坦認「是我不對」，家屬數度落淚，場面哀戚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
肇事的65歲施姓司機，昨天上午警詢後依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦，下午以20萬元交保。巨業客運則表示，對家屬表示歉意，會負起應有的責任。台中市交通局表示，針對此嚴重交通事故，將對巨業客運進行重罰，依照公路法、虧損補貼作業規定、以及免費公車契約，初步概算處分金額約120萬元，同時將督促協助不幸死傷的民眾，進行後續賠償事宜。

施姓司機今天在妻子陪同下，前往林姓女大生的靈堂前道歉，向被害家屬坦承「是我不對」，並拿出白包表示「這是我們目前唯一能做的」，不過林母隨即將施男及施妻拉起身，稱「你們是長輩，我女兒受不起、我也受不起」；林母思考過後，將白包收下，表示會將白包捐贈到慈善單位。

國道「3死1傷」奪命車禍！2車嚴重追撞　車體扭曲成「廢鐵」

苗62線邊坡工程意外！巨石「砸穿防護網」砸中工人　緊急送醫不治

花蓮佳山空軍基地疑集體食物中毒！10官兵「腹瀉、嘔吐」送醫

台中公車撞死女大生！裝有駕駛輔助系統　輔助器響少1動作釀悲劇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載