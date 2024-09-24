4月調漲電價！台電駁斥與補助掛勾是威脅：千億補貼係為補貼民生

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針對外界錯誤指控台電虧損主因為能源政策、威脅補助不過就漲電費，台電已多次強調，虧損主因為2022年起俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，燃料成本已連2年逾6千億元，是戰爭前的2倍，較過去年度燃料支出，一年超過3千億，兩年就增加6千億支出，即使目前國際燃料價格略降，但仍比戰爭前高，相較之下，去(2023)年再生能源購電支出僅佔總支出不到1成，不可能因此造成數千億的虧損。台電也澄清，台電絕對尊重國會審查預算的權力，政府編列千億補貼預算，係針對民生住宅電價低於成本部分進行補貼，台電期盼國會支持，希望共同維持台電財務穩健。台電進一步說明，為減緩國際燃料價格對台電造成的財務壓力，政府規劃於2024及2025年各編列預算1,000億元，補助台電近年因穩定物價及照顧民生、弱勢所吸收用電成本。目前電價在2022至2024年調整後，基準電價3.45元仍低於售電成本，其中工業電價平均每度3.81元，已接近售電成本；但民生住宅電價現平均每度為2.77元，仍低於成本，故政府補助實為補貼民生用電，也是為健全台電公司財務體質，以續行穩定供電使命。台電補充說明，與國際相較，台灣的電價調整相對緩和且細緻化，以韓國為例，2020至2023年間韓國工業及住宅電價累積調幅分別為87%及49%，相較之下，台灣住宅用電近3年累積調幅僅7.1%。此外，針對虧損原因部分，如以2015年能源配比核電占比16%、火力發電占比78%的情況下，改以2023年的燃料價格計算，2015年受燃料影響成本仍將由3,000多億元提升至5,800多億元，證實燃料成本上升方為台電虧損的主因。對於外界指控電價調漲與補助掛勾是威脅一事，台電表示遺憾，千億補貼係為補貼民生，台電期盼國會支持，但對於國會預算審查權只有尊重，絕無威脅，僅是呈現實際的財務狀況；而電價是否調整，台電也無權自行決定，依法由電價審議會專業審議決定，相關機制皆係依循法規及程序進行，相關指控言之過甚。