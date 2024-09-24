官邸用電較去年暴增　行政院：院長跟家人都沒住、確有異常之處

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委黃國昌昨日於直播時揭露，行政院長卓榮泰官邸從6月11日到8月11日，總用電度數是19360度，電費高達15萬2976元，狠酸「請問卓榮泰是在裡面挖礦挖比特幣嗎？」對此行政院說明，院長在使用官邸前，4月到6月間，比起去年同期還要多3680度，確有異常之處，且在6月裝修後院長與家人都沒有住在官邸，經查並無異常使用的情形，已請秘書處向台電進一步瞭解原因。行政院發言人李慧芝表示，在院長使用官邸前，4月到6月之間，用電度數就已經來到了12960度，比起去年同期的9280度還要多3680度，確有異常之處。李慧芝表示，官邸在6月中詢裝修完成後，院長與家人也都沒有住在官邸內，每周僅有1到2日邀集部會首長、或經濟發展委員分組召集人至官邸開會，又若為因應隔日會議或行程緣故，偶會留置官邸過夜，經查並無異常使用情形。李慧芝指出，如果比較同期用電度，去年4月到6月用電9280度、6月到8月間用電15440度，兩期之間成長幅度為6160度，而今年4月到6月用電12960度、6月到8月間用電19360度，成長幅度為6400度，意指今年與去年同期相比，並無特別增加用電情形。李慧芝表示，針對用電情形狀況，行政院已請秘書處向台電進一步瞭解原因，在檢測結果出來之前，也會持續注意用電情形、節約用電。