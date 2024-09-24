金秋好時節 享沐時光歡慶四周年邀你一起玩樂

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▲享沐時光酒店歡慶四周年，將舉辦星光音樂市集活動，邀你一起來玩樂。（圖／業者提供）

▲享沐時光歡慶四周年，邀請苗栗縣吉祥物貓裏喵蒞臨現場助興。（圖／業者提供）

時序進入金秋時節，享沐時光莊園酒店迎來四周年慶，將於10月5日下午3點至晚上9點，在園區戶外千坪草坪舉辦一連串歡慶活動，包括攜手美食餐車團隊首爾號來，提供異國料理及台灣小吃，還有樂隊表演、趣味雜耍及奇幻魔術等，歡迎各地民眾相揪來逛市集、聽音樂看表演，同時體驗享沐時光得天獨厚的碳酸氫鹽泉，歡度難忘週末！享沐時光行銷公關部經理郭仲紋表示，去年舉辦享沐時光週年慶活動後，好評連連，不少在地居民及旅人粉絲敲碗期待「年年都能這樣慶周年」。享沐時光舉辦週年慶初衷為回饋社會，藉由一場活動提供一個好場地，除了給肯打拼的年輕人有個機會展示自己的產品外，也能讓在地居民與遊客擁有享沐時光給的不同感官體驗！郭仲紋說，本次活動首度與中部知名美食餐車團隊首爾號來，攜手規劃不同體驗的市集，再搭配苗栗在地的勝興365-青年創業基地團隊，以及苑裡青年小農們，結合不同種類新潮流餐車、文創與小農等，總共多達35攤！每個市集攤位的販售，均展現出不同形式類型的品項，提供精心製作的異國料理、台灣小吃、職人精神的文創產品、手作小物甜點與有機友善產品等之外，還有各種甜品和雞尾酒供賓客選購。此此，特別邀請苗栗縣吉祥物貓裏喵蒞臨現場助興，另有立聲音樂工作室樂團、奇幻魔術與趣味雜耍等精彩表演。值得一提的是，在地苑裡樂齡學習示範中心的山腳貓薩克斯風樂團演奏，是由平均年齡逾60歲的阿公阿麼們組成，屆時他們也將到場秀一手，讓大家感受一下活到老學到老的魅力！享沐時光邀請全台各地遊客前來參加一連串的週年慶活動，逛市集、聽音樂看表演的同時，也能體驗享沐時光得天獨厚的碳酸氫鹽泉，一起度過一個難忘的週末時光！