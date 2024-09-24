藍白聯手封殺總預算案！藍委羅廷瑋投「棄權」　黨內憂變攻防破口

柯文哲被爆投資媒體　王婉諭：民眾黨出什麼新聞都不太意外

記者林詠青／台北報導

▲時代力量黨主席王婉諭（中）針對柯文哲被爆投資媒體一事表示，民眾黨出什麼新聞都不太讓人意外。（圖／時代力量提供，2024.09.24）
▲時代力量黨主席王婉諭（中）針對柯文哲被爆投資媒體一事表示，民眾黨出什麼新聞都不太讓人意外。（圖／時代力量提供，2024.09.24）
民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，今（24）日週刊再爆柯文哲親手掌握民眾黨跟基金會的財務大權，更曾不顧黨內反對意見投資100萬元給一家新媒體，違反黨政軍退出媒體條款。對此，時代力量黨主席王婉諭回應，「我想民眾黨會有什麼樣的新聞出來，我們大概都不太意外。」

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時代力量黨主席王婉諭今天接受媒體聯訪時指出，民眾黨過去口中的理想跟他們的行為，足以讓社會大眾好好檢視。對於柯文哲傳出買媒體的新聞，王婉諭則說：「我並沒有感到特別的意外」。

而民眾黨發言人吳怡萱今天則是強調，民眾黨並沒有投資媒體，並痛批爆料的《鏡週刊》拼湊抹黑、標題殺人，已失去媒體公信力。《鏡週刊》隨後也發出聲明強調報導皆有所本，「監督政治人物為媒體的天職」，民眾黨一再誣衊《鏡週刊》，企圖削弱媒體監督力量，「永遠不會得逞」。並酸吳怡萱信口開河發出毫無事實根據的聲明，只能證明她不是民眾黨核心。

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