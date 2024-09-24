金鐘獎／廣播金鐘3精彩表演曝光！馬念先開場　理想混蛋壓軸演出

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▲「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」由馬念先（右圖）搭配怡岑（左圖）開場，碰撞出不同火花。（圖／三立提供）

▲「玩弦四度」負責第二段演出「LIFE ON AIR」，合作史茵茵。（圖／三立提供）

「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月12日（六）晚間7時在臺北流行音樂中心盛大舉行，今年廣播金鐘亮點包括因應產業趨勢首度增設Podcast節目4個獎項，演出者的多元與國際及主持組合的清新與多元。三段精彩表演內容公開，將由馬念先搭配怡岑開場，超夯樂團「理想混蛋」壓軸演出。馬念先這次擔任典禮開場表演人，他表示這次合作的怡岑，是不同領域的喜劇專才，非常期待如此跨界的兩人能迸出火花，而因為之前不認識怡岑，他在網路上看過有關她的影片，希望到時候用最新鮮的感覺表演好他們這一部分。馬念先說自己做了很久的廣播人，其實只是想把好聽的音樂介紹給大家，面對Podcast的興起，他認為是一件非常好的事，因為有另一種社群頻道可以讓好聲音被聽見。他笑說自己比較懶惰，覺得單純聽音樂選音樂介紹音樂比較適合自己，因為製作Podcast要做的功課很多，所以「我很佩服他們！」第二段表演節目「LIFE ON AIR」，表演概念是「聽!廣播&Podcast在你的生活之中」，表演者為史茵茵與玩弦四度。史茵茵是美聲歌手也參與舞台劇演出，曾入圍「第21屆金曲獎最佳演唱獎(傳藝類)」、「第52屆廣播金鐘獎最佳流行音樂節目入圍」，並參與王力宏世界巡演和聲與舞台音樂劇「四月望雨」的演出。第三段表演節目主軸為「聲浪如潮湧向國際」，強調台灣有很優秀的樂團已在國際上發光演出，演出者特別邀請到目前人氣超旺的樂團「理想混蛋」，該段演出歌詞搭配入圍者工作畫面，突顯DJ們對廣播的努力與堅持。由於理想混蛋本身也有在做Podcast，今年廣播金鐘增設獎項，團員笑說對於自己的節目《蛋說無妨》非常地佛系經營，目前還沒有太大的野心，主要以幕後有趣的事情和生活分享、陪伴粉絲為主，但也很期待有一天這個節目可以做得更大，歡迎各大乾爹乾媽來贊助。這次在廣播金鐘典禮演出，他們表示今年的演出準備了特別的組曲，致敬所有透過聲音陪伴所有聽眾的廣播、Podcast工作者們，謝謝他們在這個領域持續燃燒自己的生命，成為大家生活中溫暖、有趣的亮光！