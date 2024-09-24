F1台中Red Bull Showrun28日登場！票價、交通與轉播資訊等一次看

F1要來了！台灣首場Red Bull Showrun Taichung將於2024年9月28日在台中市舉辦，台灣民眾可親眼目睹真正的Red Bull Racing一級方程式賽車，還有最頂尖的車手，親自示範甩尾、近距離加速、原地燒胎等精彩招式，後勤專業團隊也將抵台組車，確保活動現場的安全與專業賽車水準。活動地點就在台中市政路前將封街展演，票價每人500元，Red Bull Showrun Taichung預計吸引3萬名觀眾親眼目睹賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）駕駛2012年的世界冠軍賽車RB8，近距離感受 F1 賽車飛馳的震撼。《NOWnews今日新聞》整理票價、交通接駁與轉播等相關資訊一文掌握。
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一級方程式賽車（英語：Formula One，也叫Formula 1或F1），是由國際汽車聯盟所舉辦的最高級別的賽車賽事，而名稱中的「方程式」，則是指所有參賽車手和車輛都必須遵守的規則。
F1賽季則包括一系列的比賽，通常這些比賽被稱為「大獎賽」，賽事會在專門修建的賽道上進行，部分情況下也在臨時封閉的普通道路上進行，其中最有名的是在蒙特卡洛所舉辦的摩納哥大獎賽，歷年拿下最多次該賽勝利的賽車手，為來自巴西的Ayrton Senna（6次），至於車隊製造商則為英國的麥拉倫車隊（15次）。
F1台中Red Bull Showrun賽事資訊：
Red Bull Showrun Taichung 即將於本週六（28日）於台中市政路封街舉辦，預計吸引3萬名觀眾親眼目睹賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）駕駛2012年的世界冠軍賽車RB8，近距離感受 F1 賽車飛馳的震撼。車迷朋友也能於Red Bull LINE官方帳號、TVBS 42歡樂台，以及愛爾達體育2台 (中華電信MOD CH201、Hami Video、ELTA.tv) 觀賞精彩的封街賽車展演轉播。
F1台中Red Bull Showrun轉播資訊：
電視台：
TVBS 42歡樂台、中華電信MOD
線上轉播：
愛爾達體育2台 (中華電信MOD CH201、Hami Video、ELTA.tv)
免費轉播：
Red Bull LINE官方帳號
Red Bull Racing一級方程式賽車活動資訊：
活動日期：2024年9月28日（六）
活動地點：臺中市政路前（封街展演）
活動時程：
- 10:00 - 12:00 開放入場
- 12:00 - 14:00 Red Bull Showrun Taichung
正式售票期間：即日起 ～ 9月27日（五）中午 12:00
售票平台：ibon 售票系統網站、7-11 門市 ibon 機台
購票方式：每人限購 4 張
🔴交通資訊
由於現場將會進行交管封路，周遭停車場將都暫停開放，鼓勵各位搭乘大眾交通運輸工具前往會場，請提早出門，避免錯過精彩表演。
📍台中捷運
「市政府站」：購買Ｎ區的民眾於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。
「水安宮站」：購買Ｓ區的於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。
📍停車場與接駁車
如自行開車前往之觀眾無法就近停車，可將車輛停於水湳大型停車空間， 包含創研21、創研22、創研26與中央公園南側停車場，並於經貿大鵬路口搭乘接駁車前往會場。