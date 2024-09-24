00940每股配息0.05元！10／9除息　最後買進日在這天

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擁有超過93萬受益人的元大台灣價值高息ETF（00940）今（24）日公告10月配息金額0.05元，將於10月9日除息，10月8日為最後買近日，11月1日發放配息。00940配息金額穩定，且維持成立以來連續填息紀錄，配息組成以股利所得為主，依然能維持一定配息水準，顯示價值投資選股策略對股息收益的挹注。截至9月23日的統計資料顯示，00940成分股平均本益比為13.6倍、象徵企業資金運用效率的ROE為14%，法人表示，相對台股大盤的21.9倍、11%，更具投資吸引力。目前台股大盤殖利率已低於3%，持續考驗台股高股息ETF配息能力續航力，已有多檔ETF轉以資本利得為主要配息項目，或是進入配息下修潮。法人分析，資人在判斷高股息ETF配息能力時，不宜直接以帳上資本平準金金額進行估算，因其中包含未實現資本利得，若後續成分股股價持續修正，勢將造成未實現資本利得快速縮水，評估時應謹慎。