台北射擊大獎賽／姊弟搭檔後首冠！宋諭婷、宋佳彥空氣步槍摘金

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2024年台北國際射擊大獎賽今天（24日）進行第2天賽程，中華隊宋諭婷、宋佳彥姐弟檔在10公尺空氣步槍混雙決賽頂住壓力，以16：12力克新加坡對手，不僅為地主台灣搶下第3面金牌，也是2人搭檔後第1次在國際賽奪牌。10公尺空氣步槍混雙預賽，男、女選手各打30發，預賽3、4名取得銅牌戰資格，前2名直接進行金牌戰。決賽採搶點制。在決賽中每發計分至小數點第一位，最高10.9分，每一組射彈總成績得分最高之隊伍贏得2分，如成績相同則各得1分，低分之隊伍得0分，以最先取得16分者為優勝。宋諭婷／宋佳彥預賽聯手射出616.5分，排名第1晉級金牌戰，對上新加坡陳泓安／Iran Qistina Binte Noorazlin。前8發形成拉鋸戰，宋家姐弟在第9、10發都射出10.4以上高分，取得12比8領先。新加坡喊暫停後，連下兩城追平比數。宋家姐弟最後2發都射出10.5分以上高分，讓同樣射出10分以上高分的新加坡飲恨。宋諭婷國中原本練田徑，但雙腳容易受傷，升上中壢家商後，學校有射擊隊，她才轉換跑道練射擊。談到年紀小7歲的佳彥，宋諭婷直言，弟弟小時候不愛唸書，但總要有一技之長，升上國中後就把他拉進射擊隊。2人去年在亞運都只打個人賽，今年開始搭檔混雙，5月在巴西奧運席位賽未能奪牌，台北大獎賽是兩人搭檔第2場國際賽，如願為地主留下金牌。20歲的宋佳彥曾在亞洲青少年拿下團體銀牌，成人後第1次在國際賽奪牌。今天決賽前段，他身體尚未熱開加上緊張，3度射出9分，還是靠宋諭婷連續10發10分以上高水準才取得領先。宋佳彥笑說：「反正我的姐姐很強。」有了姐姐強力靠山，宋佳彥也漸入佳境，最後連續8發10分以上，包括2發10.8分。雖然都是射擊選手，宋諭婷表示，兩人都是各自練習，平時很少討論，也沒有其餘共同的興趣。談到未來目標，宋諭婷說：「共同目標當然是奧運，短期目標是拼亞運。」兩人聯手拿下混雙金牌後，還要在個人賽拼獎牌。