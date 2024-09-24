台中公車司機全台脾氣最壞？綠營酸行人死亡最多、路口改善最慢

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲綠營議員拿出數據，指全國路口改善進度，台中是六都倒數第一。（圖／台中市議員林德宇提供，2024.09.24）

台中市前晚發生公車撞死女大生事故，網友痛批行人地獄再現，作家顏擇雅指出，台中有公車誤點罰錢的法規，業者把罰金轉嫁司機，養出全台脾氣最壞的公車司機。台中市長盧秀燕今天宣布5項行動後，被多位綠營議員聲討，指上半年行人死亡數是全台最高、路口改善效率卻是六都最差，質疑「市長真有將市民當家人嗎」？台中市發生女大生一死一傷事故後，盧秀燕今（24）日宣布市府將進行5項行動，旋即遭綠營市議員林德宇、周永鴻、陳俞融、王立任、江肇國、張芬郁等人相繼以臉書或新聞稿打臉，並提出統計數據，指台中市今年上半年的行人死亡數28人是全台最高，比去年同期還增加7人。更離譜的是，中央核定經費給各地方政府改善全台799處易肇事路口，台中市63 處，8月底前才完成4處，執行率僅6.3%，效率是六都最差！江肇國說，憾事發生後市長神隱多時被市民罵翻，一出來就推諉卸責、提出5項宣示，這些例行公事聽到耳朵都長繭了，若市府真有痛定思痛，悲劇怎會一再發生？陳俞融說，市府對於重大行人交通事故的處理一直停留在表面，市長提到將對巨業客運處以重罰，但對業者來說，120萬算是「重罰」嗎？一年前公車在學士路撞死母子後，已進行過一次駕駛行車安全再教育，事故仍然發生，周永鴻問，到底訓練對駕駛有沒實質幫助？市府要如何確認訓練成效？作家顏擇雅指出，台中因為有公車誤點罰錢的法規，業者又會把罰金轉嫁司機，導致有全台脾氣最壞的公車司機。網友也指出，不少司機反映，誤點扣錢和交通號誌設計問題造成很大壓力，身為台中人，很懂走在路上像在賭命的無助感。張芬郁指出，2019年9月起，台中市政府針對公車誤點推出高額罰款措施，誤點超過10分鐘便會對業者開罰1000元，漏班甚至開罰5000元。此舉原是為了提升準點率，但部分業者將罰款壓力轉嫁至一線司機，造成司機面臨極大的時間負擔。她強調公車準點率應依賴合理的排班制度和充足的人力資源，而不是僅靠限制時間和施加罰款來強制達標。交通局應針對大客車，研擬一套隨車監控系統，透過即時監控駕駛行為，有效約束僥倖、搶快的公車司機。