黎巴嫩火箭彈反擊以色列！鐵穹上演攔截秀　海法夜空火力展示

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以色列23日對黎巴嫩境內上千處真主黨目標進行空襲，真主黨23日晚間回擊，朝以色列北部港口城市海法發射大量火箭彈，以色列啟動「鐵穹」（Iron Dome）反火箭系統攔截，許多民眾捕獲到鐵穹大量攔截的畫面，甚至在自家陽台觀賞起海法夜空的火光四射威力。以色列與黎巴嫩真主黨衝突加劇，根據以色列時報報導，黎巴嫩當局稱，以色列針對真主黨的大範圍空襲造成至少 492 人死亡，另有 1,645 人受傷。以色列國防軍則表示，以色列空軍的目標是真主黨存放火箭、無人機和飛彈的房屋，並一再敦促平民逃離存放此類武器的房屋。據稱，許多死者是真主黨成員。與此同時，真主黨昨晚和今天早上繼續向以色列北部發射火箭彈，繼昨晚朝向海法發射數十枚火箭彈後，以色列國防軍稱，今早從黎巴嫩再度向以色列北部發射了超過 65 枚火箭彈。有部分火箭彈被鐵穹攔截，但碎片掉落仍造成民眾受傷。此外，亦有部分未攔截到的火箭彈打向了以色列北部的謝莫納鎮(Kiryat Shmona)造成火災和災損。海法夜空昨晚啟動鐵穹後，大量攔截真主黨火箭彈，許多民眾並未徹底躲避，仍在高處甚至是自家陽台觀賞這場鐵穹大秀，只見海法夜空火光閃耀，反導彈系統不斷將火箭彈擊毀，形成一陣又一陣的火光。以色列也時隔18年，首次在海法地區發出防空的紅色警報，部分居民聽到警報後也移動到避難所避難。