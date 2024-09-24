大巨蛋地下街9/26開幕！18家品牌公開　全台首家「韓國BHC炸雞」

全台最美地下街大巨蛋B2「遠東Garden City花園綠廊」即將於9月26開幕，將直通捷運與文化體育園區，花園綠廊共有18家品牌進駐，9月26日將率先登場10家品牌，而令人期待的全台首店「韓國bhc炸雞」預計將在10月下旬開幕，歡慶開幕，下載APP並註冊會員成功，贈送50元電子禮券10張。
大巨蛋遠東Garden City商場自1F周邊食尚庭園14家餐廳開幕以來，吸引眾多民眾到場消費，也帶動大東區區域的整體商業發展，接下預計9月26日開幕位於B2的「花園綠廊」地下街，共有18家品牌進駐，兩區超過30家美食匯聚，加上球賽、演唱會效益聚集，
及捷運板南線沿線的人潮商機，同時10月5日將迎來首場於大巨蛋舉辦的「國慶晚會」，各類活動匯聚大巨蛋， 也讓商場新聚落更為成型。
位於B2的花園綠廊共有18家品牌進駐，其中有4間全台首店、1間台北首店、1間獨家店型，9月26日先有10家品牌率先登場，月底有麥當勞加入，10月開始迎來有全台首店由新加坡樂天餐飲集團引進台灣的第三個品牌樂天小香港，以及全台首店的「bhc CHICKEN」，不但是韓式炸雞始祖也是韓星全智賢最愛，勢必引爆排隊旋風，喜愛韓式炸雞的饕客不容錯過。
9月26日率先登場的10家品牌：全家便利商店、 路易莎麵包（獨家店型）、亀記手搖飲、 柴窯火腿製造所、滷SUSU、 fanfancy+ with GiGO（全台首店）、 BONNY & READ、 CREMIA冰淇淋、 PET PARADISE、 御私藏
9月30日：麥當勞
10月9日：北村豆腐家
10月11日：玖仰茶食文化、伊勢路-勝勢日式豬排
10月13日：米哥烘焙坊
10月23日：樂天小香港 港點（全台首店)
10月下旬：韓國BHC炸雞（全台首店）；摩斯漢堡（未確定開幕時間）
此外，MITSUI OUTLET PARK林口二館宣布於11月14日正式開幕，未來一館與二館之間將有連通空橋串連， 二館專櫃面積超過8千坪，分布於三個樓層。一樓規劃進駐支援在地生活所需之正價大型專賣店、特色餐廳，二樓則是與一館串連更加強化OUTLET品牌與適合餐敘的大型餐廳，三樓匯集了知名排隊餐飲名店與美食街，以及最適合親子體驗的娛樂設施等。MITSUI OUTLET PARK林口二館100家品牌清單一覽
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位於B2的花園綠廊共有18家品牌進駐，其中有4間全台首店、1間台北首店、1間獨家店型，9月26日先有10家品牌率先登場，月底有麥當勞加入，10月開始迎來有全台首店由新加坡樂天餐飲集團引進台灣的第三個品牌樂天小香港，以及全台首店的「bhc CHICKEN」，不但是韓式炸雞始祖也是韓星全智賢最愛，勢必引爆排隊旋風，喜愛韓式炸雞的饕客不容錯過。
9月26日率先登場的10家品牌：全家便利商店、 路易莎麵包（獨家店型）、亀記手搖飲、 柴窯火腿製造所、滷SUSU、 fanfancy+ with GiGO（全台首店）、 BONNY & READ、 CREMIA冰淇淋、 PET PARADISE、 御私藏
9月30日：麥當勞
10月9日：北村豆腐家
10月11日：玖仰茶食文化、伊勢路-勝勢日式豬排
10月13日：米哥烘焙坊
10月23日：樂天小香港 港點（全台首店)
10月下旬：韓國BHC炸雞（全台首店）；摩斯漢堡（未確定開幕時間）
此外，MITSUI OUTLET PARK林口二館宣布於11月14日正式開幕，未來一館與二館之間將有連通空橋串連， 二館專櫃面積超過8千坪，分布於三個樓層。一樓規劃進駐支援在地生活所需之正價大型專賣店、特色餐廳，二樓則是與一館串連更加強化OUTLET品牌與適合餐敘的大型餐廳，三樓匯集了知名排隊餐飲名店與美食街，以及最適合親子體驗的娛樂設施等。MITSUI OUTLET PARK林口二館100家品牌清單一覽