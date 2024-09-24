棒棒堂解散15年合體！小煜遭控拿他毛巾擦胯下　阿緯爛臉不忍了

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▲男團「Lollipop@F」成員威廉（左起）、王子、敖犬、阿緯、小煜、小傑為節目《來吧！哪裡怕》合體。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲6人將再次合宿，意外曝光當年恩怨。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲6人不改幽默本色吵吵鬧鬧，現場氣氛歡樂。（圖／記者吳翊緁拍攝）

男團「Lollipop@F」解散15年，成員王子（邱勝翊）、小傑（廖允杰）、敖犬、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯為節目《來吧！哪裡怕》合體，今（24）日出席記者會，提及6人將再次合宿，意外曝光當年恩怨，小煜當時不但會偷穿其他人內褲，甚至還因為無法分辨哪條毛巾是自己的，不小心拿阿緯的毛巾擦胯下，導致對方爆痘爛臉，當場大暴怒。小煜回憶當年，他剛組棒棒堂時才20歲出頭，在和隊友們同住前都住在家裡，一切父母都會幫忙打理好，因此很不習慣，要慢慢學著融入其中，他也透露，當時因為懶得洗衣服，加上他的房間窗戶一打開就是洗衣服的地方，他就會直接開窗偷一件隊友的內褲來穿，更被敖犬爆料：「小煜把阿緯的毛巾拿去擦胯下，阿緯快氣死，因為阿緯最早社會化。」阿緯也被爆料愛裸睡，如今又要和其他隊友們住一起，他笑說：「其實滿反對，滿有陰影，但相信大家經過這麼多年都有改變，如今我還是維持我的個人習慣（裸睡），所以希望能自己一間。」被問到這次合體的酬勞如何分，小傑透露，「錢全部平分，除以六，以前我們就算有人受傷不能上陣也都是平分，算是默契不會特別去計較。」小傑坦言，其實他們一直都有在討論要合體，「演唱會、音樂都有在聊，但先把節目做好，都要時間籌備。」他透露，這個節目也花了1年多時間在討論準備，「坤達都會問什麼時候要合體，會跟Energy討論。」其他隊友也補充，Toro同樣很關心他們。而敖犬和空姐女友發發穩定交往中，目前已經求婚，被問到何時登記，他也說希望盡快，本來計畫今年，但因為節目開錄會開始忙碌，因此希望是明年，「會蠻快的，畢竟已經在弄台中的房子，有在看登記的日子了。」他更自爆會想要登記結婚和懷孕雙喜臨門，卻被阿緯無情吐槽：「他的習慣他會拖啦！」讓全場笑翻。