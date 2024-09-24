看好台中海線商機 新天地斥資8千萬打造海線最美婚宴館

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▲十月起第四季是婚宴旺季，新天地餐飲梧棲店斥資8千萬改造，並端出頂級宴席，方便海線新人辦婚宴，（圖／記者金武鳳攝，2024.9.24)

▲看好十月婚宴旺季，新天地梧棲店全新改裝，並推出頂級宴席蓄勢搶客，（圖／記者金武鳳攝，2024.9.24)

▲看好十月婚宴旺季，新天地梧棲店全新改裝，並推出頂級宴席蓄勢搶客，（圖／記者金武鳳攝，2024.9.24)

台中海線四雄「沙鹿、龍井、梧棲、清水」，近年來得利於台中港2.0計畫帶動，不僅建商搶進推案，人口也明顯成長，截至2023年底人口數達32萬8161人，10年增加逾2萬餘人，海線梧棲去年人口年增率更達19‰，高居海線第一。位於梧棲的新天地餐飲集團總店，看好大量企業與年輕人口移入，餐飲與宴會商機無限，大手筆斥資8千萬改裝升級，老店煥然一新，成為台中海線最美婚宴館。新天地餐飲集團1945年發跡於梧棲，是在地人必推的人氣餐廳，曾榮獲日本媒體譽為台灣十大美食餐廳之一。80年來伴隨台灣經濟成長，由4張竹桌海鮮攤，轉型蛻變為國內第一家掛牌上市的餐飲集團，旗下擁有四大宴會品牌，遍布北中南8大宴會廳，是國內大型宴會餐飲龍頭。新天地梧棲總店見證台中港新市鎮特區十年來超速發展，並看好科技、風電園區與國際海空雙港未來雄厚的發展潛力，去年起陸續啟動廳房改裝，斥資8000萬重金改裝二樓及五樓宴會廳、新娘休息室及證婚儀式堂，除了將最時尚奢華品味新裝與台北宴會廳同步外，更打造千萬手工大型水晶吊燈，以及全台中海線解析度最高、屏幕最大的LED屏幕，不論是婚宴儀式新人出場，或是工商會展與企業春酒尾牙的氣派開場，皆可達到無與倫比的震撼效果。業者表示，近十年來由於少子化造成結婚對數逐年遞減，婚宴桌數也漸漸減少，新人對於婚禮形式變得更多元，加上三年疫情衝擊與疫情後的缺工危機，導致不少小型宴會業者紛紛退出婚宴市場。新天地餐飲集團多年前即展開多品牌佈局，除了母品牌《新天地》主打超大型宴會城堡，《雅悅會館》定調為都會時尚宴會館，《萊特薇庭》專攻高端飯店式宴會廳，《唯愛庭園》則滿足戶外莊園婚禮，以差異化的品牌定位，細分多樣化的婚宴市場，滿足新人對婚禮不同偏好與需求。新天地品牌行銷副總經理林國威表示，婚宴「講究」和「將就」的 M 型化市場已經形成，新天地多品牌聚焦在「講究」的中價及中高價婚宴市場，訂席接單依然暢旺，旗下《萊特薇庭》接單已到2026年上半年，新天地今年1-8月營收較去年成長18.4%，更創下歷年新高，顯現以多品牌細分不同宴會需求，已收到明顯成效。