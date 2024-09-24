藍白聯手封殺總預算案！藍委羅廷瑋投「棄權」　黨內憂變攻防破口

銀髮族退休不限齡！雇主未投保勞工職業災害保險「最高罰10萬元」

記者林則澄／台北報導

▲勞動部勞工保險局表示，雇主未對年逾65歲或已領取勞工保險老年給付者，投保勞工職業災害保險，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰。（示意圖／Pixabay）
▲勞動部勞工保險局表示，雇主未對年逾65歲或已領取勞工保險老年給付者，投保勞工職業災害保險，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰。（示意圖／Pixabay）
台灣2025年邁入超高齡社會，加上勞動部今年修訂《勞動基準法》、《中高齡者及高齡者就業促進法》，放寬退休年齡，未來勢必越來越多勞工會在退休後再投入職場，貢獻自身職場經驗與專長。不過勞工保險局今（24）日提醒，年逾65歲或已領取勞工保險老年給付者，若有受僱從事工作，應由雇主投保勞工職業災害保險，否則將處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞保局說明，依照《勞工職業災害保險及保護法》規定，年滿15歲以上，受僱在領有執業證照、依法已辦理登記、設有稅籍等登記有案單位的勞工，即為災保的強制投保對象，無論勞工是否超過65歲或有無領取勞保老年給付，雇主皆應在所僱員工到職當日申報參加災保，如未依照規定申報加保經查屬實，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並將公布違規事由。

至於超過65歲的勞工能否參加勞保，需視是否已有領取勞保老年給付，與曾有無參加勞保而定，勞保局更進一步說明，勞工要是超過65歲且曾參加勞保、尚未領取勞保老年給付後再受僱從事工作，得要繼續參加勞保，不過勞工若已領取勞保老年給付，或65歲前無勞保加保紀錄後再受僱從事工作，將依規定不得參加勞保。

勞保局呼籲，雇主除應了依照照規定，高齡就業勞工到職當日申報參加災保以外，也可同時幫助符合前述勞保加保條件的高齡勞工申報勞保，就能保障高齡就業勞工的工作與生活安全，共創友善職場。

年齡只是數字！勞雇雙方可議「延後退休」　專家：資方態度是關鍵

立法院三讀！勞雇可協商「退休年齡」　主管機關須供相關協助

農民職災保險傷病給付今起提高　估逾34.1萬人受惠

勞動部受理失業勞工子女就學補助　獨力負擔家計者加給20%金額

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生