銀髮族退休不限齡！雇主未投保勞工職業災害保險「最高罰10萬元」

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台灣2025年邁入超高齡社會，加上勞動部今年修訂《勞動基準法》、《中高齡者及高齡者就業促進法》，放寬退休年齡，未來勢必越來越多勞工會在退休後再投入職場，貢獻自身職場經驗與專長。不過勞工保險局今（24）日提醒，年逾65歲或已領取勞工保險老年給付者，若有受僱從事工作，應由雇主投保勞工職業災害保險，否則將處2萬元以上10萬元以下罰鍰。勞保局說明，依照《勞工職業災害保險及保護法》規定，年滿15歲以上，受僱在領有執業證照、依法已辦理登記、設有稅籍等登記有案單位的勞工，即為災保的強制投保對象，無論勞工是否超過65歲或有無領取勞保老年給付，雇主皆應在所僱員工到職當日申報參加災保，如未依照規定申報加保經查屬實，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並將公布違規事由。至於超過65歲的勞工能否參加勞保，需視是否已有領取勞保老年給付，與曾有無參加勞保而定，勞保局更進一步說明，勞工要是超過65歲且曾參加勞保、尚未領取勞保老年給付後再受僱從事工作，得要繼續參加勞保，不過勞工若已領取勞保老年給付，或65歲前無勞保加保紀錄後再受僱從事工作，將依規定不得參加勞保。勞保局呼籲，雇主除應了依照照規定，高齡就業勞工到職當日申報參加災保以外，也可同時幫助符合前述勞保加保條件的高齡勞工申報勞保，就能保障高齡就業勞工的工作與生活安全，共創友善職場。