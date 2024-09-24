宥勝猥褻女助理二審開庭　庭後鞠躬道歉：我會努力深切地悔改

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▲宥勝因猥褻女助理一案，在一審遭判8個月徒刑。（圖／宥勝之旅 臉書）

▲宥勝在二審庭後鞠躬道歉，盼能有改過自新的機會。（圖／宥勝之旅臉書）

宥勝在去年遭控2016年跨坐在女助理身上、並揉胸舔耳、強吻對方，涉嫌強制猥褻罪，今年5月台北地方法院一審判8個月徒刑，宥勝上訴後，今（24）日台灣高等法院二審首度開庭，他在庭後數度鞠躬、雙手合十道歉，並表示自己會努力悔改，希望能有改過自新的機會。宥勝因為8年前猥褻女助理一事，在去年遭到檢方起訴，宥勝原先否認犯罪，表示：「事實不是大家傳的那樣」，之後改口認罪並表達想要和被害人和解，不過遭到對方拒絕、還被檢察官認為有串證之虞，認定他無悔悟之心，裁定8萬元交保後，並要求宥勝不得再接觸、試圖聯繫證人和被害人，之後宥勝對此提出上訴。今日二審在高等法院首度開庭，宥勝進去前不發一語，半小時後結束他出來受訪，他態度大轉變，表示對於過去犯的錯誤感到後悔、愧疚：「我想要再一次對受傷的女性朋友，表達我最深切的歉意。」並彎腰鞠躬道歉。宥勝也檢討自己辜負了家人、朋友和所有社會的信任：「因為個人的錯誤行為，造成很多方的傷害。」語畢他又再次鞠躬道歉。他表示會努力深切去悔改、反省，而被問到上訴的理由是否是為了想爭取緩刑、和被害人談和解？他則回應：「上訴是希望可以給我一個改過自新的機會」，至於其他細節，因為還在走司法程序不便多說。