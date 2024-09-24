升級Uber會員「叫車、訂餐更貴」？一票人實測怒退訂：把人當盤子

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▲Uber Eats會員優惠包含，享無限次0元外送費及服務費最高100%折抵，使用Uber App搭車，可享有95折會員優惠。(圖／Uber Eats 提供)

▲《NOWnews今日新聞》記者實測，取消會員確實可領取90％優惠，下個月即變成會員費只要12元。（圖／讀者提供）

Uber於2013年開始在台灣展開服務，並於2016年推出Uber Eats，方便的特性迅速成為台灣民眾日常使用的外送、叫車熱門平台之一。不過，近日有多名Uber One會員出面指控，每月花百元升級會員，原以為外送費、叫車會比較便宜，沒想到實測下來竟比非會員還貴，甚至在特殊情況叫餐還經常顯示沒外送員，忍不住怒轟：「完全就是把人當盤子！」近日社群平台Threads上出現多篇抱怨文章，許多網友稱購買Uber One會員之後，不只叫Uber Eats的外送運費比沒會員還貴，甚至連叫車的車資金額都比較高，紛紛不滿直呼：「我被坑了多久了…天理何在！」對此，許多網友見狀後實測，也驚呆喊「我剛剛和同事一起按，結果我有會員的真的就是被抬高價錢，再給你折價，沒會員的直接比有會員的便宜呢」、「難怪我朋友常常叫車有幾十元的價格，我從來沒有出現過我傻眼」。不只如此，還有人表示，在下大雨或深夜的時候使用Uber Eats叫餐，Uber One會員經常顯示沒有外送員可以送餐，沒購買會員的用戶卻能夠正常點餐，「有會員的點了說沒有外送夥伴，沒會員的一點就能點到」、許多人為此前去取消Uber One會員，發現退訂時，系統會提供下個月會員費40%至90％優惠。《NOWnews今日新聞》記者也實測，取消會員確實可領取90％優惠，下個月即變成會員費只要12元。讓眾會員們紛紛留言，「默認續約更虧，要退會員時才跳出訊息說續約可以免40%，然後我去年就用過了，沒想到可以反覆退蹲40%優惠」、「他剛剛用90%挽留我，我被挽留住了」。而實際查詢Uber One會員說明，Uber Eats優惠包含，條件是美食外送訂單需消費滿199元台幣、生鮮雜貨訂單則需消費滿299元台幣。會員禮遇則是訂單在預估最晚抵達時間有所延誤，。至於使用Uber App搭車，，並優先由最受好評的職業駕駛服務。若要加入Uber One 會員方案，，新會員享一個月免費試用，官網更強調「Uber One會員平均每月省470元」。《NOWnews今日新聞》實際詢問Uber，據了解目前Uber也正在了解當中。