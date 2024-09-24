男童達學齡卻未入學！警方基隆山區尋獲遺骨　父涉殺人棄屍遭收押

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基隆市某處半山腰間23日傳出發現一具男嬰棄屍案！新北市教育局察覺一名男童因已達學齡但卻未入國小就讀，因此通報警方，警方在山區發縣一名男嬰屍，初判男童於嬰兒時期就已經死亡，其生父黃男涉有重嫌，經檢方訊問後，認為其涉嫌重大，向法院聲押禁見，並於今下午裁定羈押。據了解，由於該名男童疑似出身後沒多久即身亡，直到6歲達學齡卻遲遲未進入小學就讀，才引發新北市教育單位注意，案經調查，警方迅速鎖定其黃姓生父，並於昨天上午在基隆山區找到男童骨骸，死亡時間相當久遠。基隆地檢署獲報後立即指派婦幼專責檢察官指揮警方成立專案團隊偵辦，同時偕同法醫相驗遺體，檢警發現該名男童於嬰兒時期，出生沒幾個月就已經死亡，且生父黃男涉有重嫌，檢方昨天深夜複訊後，認為黃男涉犯殺人、遺棄屍體等罪，恐有逃亡滅證之虞向法院聲押禁見，今天下午法院結果出爐，裁定黃男收押禁見，至於楊姓生母（30歲）是否涉案則還有待進一步釐清。