社畜文化深植！日本難推「週休三日」　早下班還得承受異樣眼光

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為使工作與個人生活取得平衡，加上疫情期間全球生活型態改變，近年來多個國家開始試行「週休三日」。其中，日本近來積極推動「週休三日」制度，政府甚至提供補助和諮詢服務，但願意實施的仍少之又少，且大多不是日本傳統企業。外媒對此不看好，指出日本過去以「社畜文化」著稱，要實行恐怕困難重重。根據CNBC報導，為了推廣彈性工作安排、縮短工時並限制加班，日本政府近來大力推行「工作方式改革」運動，向企業呼籲實施「週休三日」制度，厚生勞動省也開始提供相關補貼和免費諮詢服務，進一步鼓勵相關措施實施。儘管這些行動顯示出，日本政府自2021年提出支持縮短工時以來後所做的努力，但這個概念尚未被立法強制執行，推廣速度也較為緩慢。曾撰寫書籍《酷日本：日本文化創意產業案例研究》、在日本當地頂尖商學院從事教學和研究工作長達20年的美國作家克雷格（Tim Craig）認為，日本推動工作改革阻礙重重，其原因涵蓋許多文化與社會因素很難被改變。克雷格解釋，日本人高度重視工作，甚至傾向將工作視為「積極生活的組成部分」。如果選擇早早回家，可能會遭受同事異樣的眼光，無形中成為了社會壓力，往後可能會負擔起更多的工作。富士通研究所首席政策經濟學家舒爾茲（Martin Schulz）表示，工作場所也成為大多數日本人進行社交活動的地方，員工通常都會願意留下來為工作團隊效勞，或是參加長時間的公司晚宴或聚會，「成為公司的一員幾乎等同於成為社區的一部分，這經常導致更長的工作時間，但效率卻不高。」目前為止，日本僅有少數企業願意落實週休三日制，其中包括UNIQLO等服飾品牌，據日本厚生勞動省的數據，目前僅有約8%的日本企業允許員工週休三日或是更多天。日本一橋大學經營管理研究科國際企業戰略教授小野浩觀察到，在日本實施週休三日、每週工作4天的公司，通常都不是日本的傳統企業，而是像微軟等外商，「我們還不習慣彈性工作方式」，「對於傳統的日本企業來說，推動該制度可能需要更長的時間。」據厚生勞動省2023年10月發布的年度白皮書指出，日本工時長與憂鬱症、過勞死之間的關係。2022年，日本有2968人因過勞死而自殺，比起前一年（2021年）的1935人有所增加，其中10.1%的男性、4.2%的女性每週工作超過60個小時，這與過勞死的發生機率有關。