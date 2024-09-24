潘威倫引退「雕像版」公仔售價8800元！被球迷酸爆：這到底是誰？

潘威倫引退雕像版公仔今（24）日正式上架，預計26日中午12:00開始預購，不過獅隊才剛剛公開公仔照片就被罵爆，不少球迷傻眼，認為潘威倫雕像公仔不像，甚至以「張肇元」、「發福版嘟嘟」等來形容潘威倫紀念商品，加上售價為8800元，實在不便宜，引發球迷熱議。由於之前獅隊才公布「嘟嘟」潘威倫「搖頭版」人形公仔，不過這次雕像版潘威倫公仔一相對比之下，才發現差別之大，也讓球迷紛紛感到訝異。
潘威倫引退公仔 親簽價高達8800元
過去陳金鋒引退時的雕像，因為神情等實在太不相似，被球迷拿來嘲諷許久，甚至也並未擺出在球場展示，不過因為各隊針對引退商品品質越來越高，所以潘威倫的公仔，也被球迷開酸。
有球迷拿出味全龍隊徐若熙公仔相比，表示：「徐若熙公仔8180有夠像…長這樣要8800？」，也有球迷透露，「請問他是誰??」、「為什麼要出張肇元的公仔？」各種嘲諷語言四起，讓獅隊也收到不少抱怨。
根據統一獅隊透露，這次公仔模型雕像的高度約為30公分由 React Visual 以創意和專業知識為基礎精心設計，將潘威倫招牌準備動作概念轉化為獨具巧思的形象
而在3D原型的打造過程則由極程文創協助，極程文創在玩具公仔業界擁有豐富的經驗和專業技能，讓這座模型雕像得以完美呈現出原始概念所帶來的魅力和精準度。
潘威倫引退商品詳情
Unilions潘威倫紀念親簽紀念雕像公仔
限量300隻每人限購1隻
材質｜樹脂
尺寸｜ 30 CM
售價｜NT$8800
*限量版雕像模型僅有300件，每件皆附有獨特的流水編號和證書，並搭配潘威倫親筆簽名，賦予每一件作品獨特的意義和收藏價值。
*本商品不參與獅卡、兆豐卡及其他優惠活動。
底座生涯成就記錄依實際紀錄達成調整
潘威倫引退公仔預購資訊：
1.預購時間： 9/26中午12:00
2.出貨時間： 2025年3月下旬
3.本系列為預購商品，與其他現貨商品分開訂單。
4.預購商品除商品瑕疵外，恕不受理退換貨服務。
5.出貨時間若有異動將於官方粉絲頁公告。
6.球團保有活動解釋與變更之權利。
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過去陳金鋒引退時的雕像，因為神情等實在太不相似，被球迷拿來嘲諷許久，甚至也並未擺出在球場展示，不過因為各隊針對引退商品品質越來越高，所以潘威倫的公仔，也被球迷開酸。
有球迷拿出味全龍隊徐若熙公仔相比，表示：「徐若熙公仔8180有夠像…長這樣要8800？」，也有球迷透露，「請問他是誰??」、「為什麼要出張肇元的公仔？」各種嘲諷語言四起，讓獅隊也收到不少抱怨。
根據統一獅隊透露，這次公仔模型雕像的高度約為30公分由 React Visual 以創意和專業知識為基礎精心設計，將潘威倫招牌準備動作概念轉化為獨具巧思的形象
而在3D原型的打造過程則由極程文創協助，極程文創在玩具公仔業界擁有豐富的經驗和專業技能，讓這座模型雕像得以完美呈現出原始概念所帶來的魅力和精準度。
潘威倫引退商品詳情
Unilions潘威倫紀念親簽紀念雕像公仔
限量300隻每人限購1隻
材質｜樹脂
尺寸｜ 30 CM
售價｜NT$8800
*限量版雕像模型僅有300件，每件皆附有獨特的流水編號和證書，並搭配潘威倫親筆簽名，賦予每一件作品獨特的意義和收藏價值。
*本商品不參與獅卡、兆豐卡及其他優惠活動。
底座生涯成就記錄依實際紀錄達成調整
潘威倫引退公仔預購資訊：
1.預購時間： 9/26中午12:00
2.出貨時間： 2025年3月下旬
3.本系列為預購商品，與其他現貨商品分開訂單。
4.預購商品除商品瑕疵外，恕不受理退換貨服務。
5.出貨時間若有異動將於官方粉絲頁公告。
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