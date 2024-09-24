潘威倫引退「雕像版」公仔售價8800元！被球迷酸爆：這到底是誰？

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▲味全龍在季前發布會推出多項紀念品，包含冠軍戒指 、徐若熙FMVP紀念雕像還有總冠軍琉璃藝術精品等。（圖／味全龍提供）

▲陳金鋒引退雕像落款形式，像退休的是「光隆海洋生技」引發熱議。（圖／翻攝自樂天桃猿臉書）

▲統一球團推出潘威倫引退紀念搖頭公仔，融入鐵鑄風格獅子雕像，象徵他如鋼鐵般的堅毅精神，傳達了他22年來始終如一的努力與決心。（圖／記者葉政勳攝）

▲統一獅投手「嘟嘟」潘威倫實際長相，跟公仔差距有點大。（圖／統一獅臉書）

潘威倫引退雕像版公仔今（24）日正式上架，預計26日中午12:00開始預購，過去陳金鋒引退時的雕像，因為神情等實在太不相似，被球迷拿來嘲諷許久，甚至也並未擺出在球場展示，不過因為各隊針對引退商品品質越來越高，所以潘威倫的公仔，也被球迷開酸。根據統一獅隊透露，這次公仔模型雕像的高度約為30公分由 React Visual 以創意和專業知識為基礎精心設計，將潘威倫招牌準備動作概念轉化為獨具巧思的形象而在3D原型的打造過程則由極程文創協助，極程文創在玩具公仔業界擁有豐富的經驗和專業技能，讓這座模型雕像得以完美呈現出原始概念所帶來的魅力和精準度。Unilions潘威倫紀念親簽紀念雕像公仔限量300隻每人限購1隻材質｜樹脂尺寸｜ 30 CM售價｜NT$8800*限量版雕像模型僅有300件，每件皆附有獨特的流水編號和證書，並搭配潘威倫親筆簽名，賦予每一件作品獨特的意義和收藏價值。*本商品不參與獅卡、兆豐卡及其他優惠活動。底座生涯成就記錄依實際紀錄達成調整1.預購時間： 9/26中午12:002.出貨時間： 2025年3月下旬3.本系列為預購商品，與其他現貨商品分開訂單。4.預購商品除商品瑕疵外，恕不受理退換貨服務。5.出貨時間若有異動將於官方粉絲頁公告。6.球團保有活動解釋與變更之權利。