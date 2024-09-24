開箱Apple Watch S10！史來「最大、最薄」螢幕　一眼多看一行字

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▲Apple Watch S10 環保材質的白色包裝設計。（圖／記者周淑萍攝）

▲Apple Watch S10 46mm 提高觀看螢幕的舒適度。（圖／記者周淑萍攝）

▲Apple Watch S10(右)對比上一代S9 螢幕有再大一些。（圖／記者周淑萍攝）

Apple Watch S10跟著iPhone 16系列同步開賣，《NOWnews》實際取得實機進行開箱，歸納這一代手錶最大的優勢就是「又大又薄」，有著目前Apple Watch系列最大螢幕，同時又是最薄的機種，而該有運動偵測、健康預防也都沒少，覺得會是一款長輩友善的機種，且大螢幕還可以讓你一眼就能多看一行文字。Apple Watch Series 10是目前蘋果Apple Watch系列中最薄機型，錶身厚度僅為 9.7mm，較前幾代薄近10%。提高手錶佩戴起來舒適感。外觀方面，新增了曜石黑色鋁金屬，同時還有磨砂灰和磨砂金可選擇，以手中的曜石黑來看的確頗具質感。螢幕部分，Apple Watch Series 10搭載了 Apple Watch 歷來最大的螢幕，官方拿來跟 Series 3 比增加了 75%，比 Series 4、5、6 和 SE 加大了 30%。可以提高可讀性，讓用戶在使用各種應用時能夠看到更多內容。此外，新型廣視角 OLED 顯示器在不同角度下的亮度提高了 40%，使得即使在陽光下也能清晰可見。Apple Watch最受人喜歡的健康監測功能也沒有少，發表會上有提到可以偵測呼吸中止症，但目前台灣尚未引進，可以使用的睡眠追蹤功能包含了快速動眼期、核心睡眠與深睡等。還有針對女性的「經期追蹤」，透過記錄睡眠時的體溫， app 會利用該數據來回推估算大概的排卵日。還有全新的「翻譯」app ，可以會自動將小工具加到「智慧型堆疊」，甚至可以下載不同語言到手錶上支援離線使用。以及全新潮汐 App，可查看全球各地超過 115,000 個海灘以及 5,000 個浪點的海況，包括滿潮、乾潮、漲潮和退潮，還有日出和日落時間。