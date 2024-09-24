台中購物節首發預熱 屋馬餐飲集團三品牌聯手推菜單

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▲屋馬燒肉為迎接購物節來臨，提前推出全新菜色組合與超值優惠， 專屬菜單88享折。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.24)

▲全新品牌「涮屋馬」，主打特調火鍋湯底與創新醬料，活動期間推獨家套餐88折優惠。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.24)

▲韓式料理品牌「金韓食」，也推出「金炙烤肉餐」專屬套餐迎接購物節。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.24)

第六屆「2024台中購物節」即將於10月登場，迎接一年一度購物盛會，屋馬餐飲集團聯手旗下三大品牌，推出多款新菜單與超值優惠，邀請全台饕客來台中消費購物外，也體驗台中燒肉、火鍋與韓式料理的絕妙風味，共同為這場產業自發性的「慶典經濟」注入美食活力。屋馬燒肉是台中最受歡迎的燒肉品牌之一，為迎接購物節來臨，提前推出全新菜色組合與超值優惠。全台中7家分店，包括國安店、中港店、文心店、園邸店、崇德店、中友店及文心秀泰店，皆推出專屬菜單88折優惠。顧客不僅能享用人氣第一的快樂卷，更能享受肉量加大30%的雙倍美味體驗！屋馬餐飲集團近年跨足火鍋市場，推出全新品牌「涮屋馬」，主打特調火鍋湯底與創新醬料，搭配精選肉品與海鮮，為台中火鍋愛好者帶來全新的用餐選擇。此次購物節期間，「涮屋馬」將推出獨家套餐88折優惠，只要2980元就能享有雙人套餐，並升級人參雞湯及日本A5和牛，為顧客打造一場暖胃暖心的火鍋盛宴。此外，屋馬旗下的韓式料理品牌「金韓食」，也推出「金炙烤肉餐」專屬套餐。在韓國，夏天要吃冷麵，冬天要吃烤肉！韓式烤肉可以說是道地韓國飲食文化代表，金韓食搶先推出『金炙烤肉套餐』，不僅有經典烤肉還有整桌的手工韓式小菜，可以搭配烤肉增加飽足感，還能豐富口感味蕾變化。雙人套餐最低消費2150元，可以體驗春川辣炒年糕、大醬湯等韓國經典美食，再享韓式小菜無限續與濃郁麥茶的無限供應，讓您不出國門就能感受道地韓式料理的魅力。屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，台中購物節是城市一大盛事，屋馬餐飲集團今年首創專屬菜單，期待為台中這座充滿活力的城市，注入更多美食與消費動能，歡迎全台饕客一同感受台中購物節的熱鬧氛圍，並在屋馬享受一場無與倫比的美食饗宴。