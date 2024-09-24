波音3萬職員罷工凍未條！提議「加薪30%」遭工會強硬拒絕

我是廣告 請繼續往下閱讀

面對高達3萬名員工的罷工需求，美國航空巨頭波音公司（Boeing）提出了在未來40年內調薪30％、提高退休福利與恢復年終獎金等薪酬方案，盼能儘早在這個多事之秋早早讓罷工劃下句點，然而工會表示，公司提出的薪酬方案並未事先與工會協商，此舉讓工會深感不受尊重，因此不會讓成員進行投票。根據《路透社》、《BBC》報導，波音公司提出了號稱「最佳且是最後」的調薪提議，內容包含公司願意恢復績效獎金、提高退休福利、批准獎金翻倍至6000美元、恢復年終獎金，以及4年內願意調薪30%，這比今年9月13日超過3萬名波音工人所拒絕的調薪25%的方案還要好。報導指出，國際機械師與航空太空工人協會（IAM）領導人霍爾登（Jon Holden）稱工會計畫在週一晚間進行調查，藉此了解、彙整公司員工對於這項提案的最新看法，但也沒有足夠時間在波音所設下的期限之前與全體會員進行討論與投票。IAM還稱，波音公司這項提議是「未經任何討論就被扔給了我們」，工會指控自從上週勞資談判破裂以來，公司高層一直拒絕會面，聲明當中IAM措辭強烈批評公司這種作法是對會員以及談判過程的公然不尊重。波音公司面臨多重挑戰，除了機體狀況接連出包讓公司財務狀況雪上加霜，罷工造成的上億美元的損失更可能使信用評級下調。不僅如此，今年波音股價也已下跌了40%，是道瓊工業平均指數成分股中表現第二差的股票。