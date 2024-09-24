李柏毅憂高鐵延伸高雄交通恐陷黑暗期　打房勿傷小資族

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高鐵高雄-屏東延伸案吵得如火如荼，今(24)日上午三兆總預算再遭藍白聯手退回，立委李柏毅今(24)日總質詢時痛批時任副總統吳敦義、行政院長毛治國、交通部長葉匡時，當年否決高鐵延伸高雄火車站、屏東市的方案，讓南部錯失發展大好機會，如今若因計畫讓高雄再陷十年交通黑暗期，國民黨必須負起最大責任。同時，李柏毅針對高科技產業進駐、捷運紫線等重大交通建設進行質詢，強調高雄發展勢在必行、不能再拖。李柏毅也提到紫線可行性評估報告已提交交通部審議，自己會持續追蹤相關進度，確保建設如期、如質的進行。李柏毅表示，前交通部長李孟諺8月初前來辦公室說明高鐵南延方案將採「高雄方案」，當即指出將造成高雄再陷10年交通黑暗期。李柏毅表示，時任高雄市長吳敦義核定站點掠過高雄車站、2010年毛治國否決延伸高雄車站、屏東方案，浪費兩次南部發展機會、更錯過鐵路地下化的黃金施工期，他痛批，如今若高雄再陷交通黑暗期，國民黨才是罪魁禍首、始作俑者。院長卓榮泰回應，若當年便已核定施工，將能配合鐵路地下化施作、現早已完工，對前人的決策感到遺憾，也保證若高鐵高雄方案確定可行，將盡早實施相關工程。交通部長陳世凱也指出，未來施作工程將採取「半半施工」，盡力降低對周邊居民與商圈的影響。交通部分，李柏毅談到自己在休會期間偕同軍方與市政府辦理2次現場會勘、協調待拆待遷、戰備任務需求等問題，也感謝國防部和高雄市政府的高度配合，以抽換文方式修正公建計畫為28.6億元，並已呈報行政院，期許2026年全線通車。李柏毅也提到紫線可行性評估報告已提交交通部審議，自己會持續追蹤相關進度，確保建設如期、如質的進行。李柏毅指出，清大與陽交大將在左營設立分校並規劃「國家重點領域校際研教園區」，在台積電即將進入量產，以及演唱會經濟帶來的龐大人潮下，高雄機場亟需A350等大型飛機來支撐直飛歐美的航線、不必再等到機場擴建完成。李柏毅也談到左營高鐵站的動線需求，自己已在8月底和相關單位現場會勘，務必比照北捷-高鐵模式來打通高捷-高鐵間的通道，讓旅客擁有更好的乘坐體驗。李柏毅也針對央行近期限制貸款、抑制炒房新措施表示雖有短期止漲效果，但卻讓換屋族在短時間內必須籌措大量資金，增加小資族購屋的負擔。他認為府院、央行必須做好協調工作，並設立緩衝期、進階考量南北房市差異，找出折衷辦法，累積社會民意與支持，才能讓政策順利推行、對症下藥。