影／2758號決議不涉台！前AIT處長司徒文也認同　提美方近期觀點

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荷蘭國會以137比4的壓倒性多數通過反對中國扭曲聯合國2758號的解釋，同時呼籲歐盟列入考量，引發國際討論。2758號決議不涉台，也在台灣立法院掀起藍綠爭論。前美國在台協會台北辦事處處長司徒文（William Stanton）在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出，2758號決議只有稱聯合國承認中共是中華人民共和國政府，決議與台灣無關。NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》邀請到司徒文談及美國大選戰況，以及國際最新時事。2758號決議是否涉台？美國方面又是怎麼看？司徒文談及此事時表示，這項決議提到的是在聯合國代表中國的將是中華人民共和國，然而，中國自那時起以此當作藉口，聲稱這決議也涉及台灣，因中國主張台灣是中國的一部分。司徒文認為，但中國所主張的這點，是決議中並未包含的假設，近來越來越多人注意到了這點，他也點名聯電創辦人曹興誠以及前美國國務卿彭佩奧等人都注意到了這個謬論，並開始點出且接受2758號決議其實與台灣無關。司徒文指出，這項決議的意義只有說，聯合國作為一個國際機構，承認中共是中華人民共和國的政府，這就是它的意義。至於中國所堅稱的「一中原則」，以及美方所主張的「一中政策」，究竟有何差異？司徒文也說明，美方所使用的是「認知」（acknowledge），而不是「承認」（recognize），更不是「接受」，在動詞上有根本性的差異。司徒文強調，美國的一中政策只有說「認知到」中國的立場，並沒有同意中國的立場，但中國自己要不斷宣稱其他說法是錯誤的，美國也沒辦法阻止他們，「但你必須不斷提醒他們和世界，這不是美國的立場」。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。