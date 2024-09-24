瑞士台商會拜會南市府　黃偉哲盼攜手深化台瑞交流

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瑞士台商會會長謝瑾於今(24)日率該會成員拜會台南市政府，雙方就聲援台灣參與世界衛生大會(WHA)、台瑞國際合作等議題進行討論。市長黃偉哲除感謝該會及僑胞每年持續以民間力量為台灣發聲，爭取國際權益。也非常樂意彼此攜手推動國際參與，並促進台南與瑞士在包含農業、城市外交等各領域的國際交流，雙方交流熱絡。瑞士台商會會長謝瑾一行5人於今天拜會台南市政府，市長黃偉哲率新聞及國際關係處處長蘇恩恩及衛生局副局長林碧芬一同與會，議員蔡筱薇及李宗霖亦出席會談。黃偉哲除感謝該會及僑胞每年持續以民間力量為台灣發聲，爭取國際權益。他深信透過多種不同管道的努力，將使世界更加關注台灣在公共衛生議題上的重要性。謝瑾會長並於會中表達了與台南合作的意願，瑞士台商會全名為瑞士臺灣商工會聯合總會，由會長謝瑾於2022年成立。該會每年會在瑞士日內瓦世界衛生大會開會期間，舉辦以台灣加入WHO為主題的相關倡議活動。